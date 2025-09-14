Întreaga săptămână Europa a fost marcată de proteste, începând cu cele din Franța și culminând cu marele miting din Londra, unde a vorbit și miliardarul Elon Musk. Dar ce i-a scos pe oameni în stradă? Cât de periculos este fenomenul migrației și ce l-a determinat, de fapt, pe Elon Musk să țină un discurs în fața mulțimii din Londra. Toate aceste subiecte au fost analizate la rece de către analistul politic Miron Mitrea într-o nouă ediție a emisiunii Culisele Puterii.