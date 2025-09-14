Cum scazi febra repede, fără pastile. Remedii pe care trebuie să le cunoști

Febra la copii este adesea un semn că organismul luptă cu o infecție. Deși uneori poate fi înspăimântătoare pentru părinți, febra moderată este un mecanism natural de apărare. În multe cazuri, nu este nevoie de medicamente. Există metode naturale și blânde care ajută la scăderea febrei și la confortul copilului, scrie Sfat Naturist.

Metode naturale pentru scăderea febrei

1. Comprese reci

  • Înmoaie un prosop sau tifon în apă călduță sau puțin răcită (nu rece).

  • Aplică pe frunte, în zona axilei sau a încheieturilor.

  • Reînnoiește la fiecare 10–15 minute.

Beneficii: Ajută la reglarea temperaturii corpului fără a provoca șoc termic.

2. Băi călduțe

Cum se aplică:

  • Umple cada cu apă călduță (aproximativ 36–37°C).

  • Lasă copilul să stea 5–10 minute, fără să tremure.

  • Evită apa foarte rece, care poate crește temperatura internă.

Beneficii: Băile ușor călduțe ajută corpul să elimine căldura în exces și relaxează copilul.

3. Hidratare constantă

  • Oferă apă, ceaiuri de plante blânde (mușețel, tei) sau supă caldă.

  • Hidratarea previne deshidratarea și ajută organismul să se răcească natural.

4. Îmbrăcăminte lejeră

  • Folosește haine subțiri, din bumbac, pentru a permite corpului să respire.

  • Evită păturile groase sau termosurile care pot reține căldura.

5. Odihnă și liniște

  • Febra poate fi mai ușor de gestionat dacă copilul se odihnește suficient.

  • Creează un mediu liniștit și confortabil, cu aer proaspăt, dar nu rece.

6. Alimente ușoare

  • Fructe și legume bogate în apă (pepene, castravete) ajută la hidratare.

  • Evită alimentele grele și procesate până ce febra scade.

