Metode naturale pentru scăderea febrei
1. Comprese reci
Înmoaie un prosop sau tifon în apă călduță sau puțin răcită (nu rece).
Aplică pe frunte, în zona axilei sau a încheieturilor.
Reînnoiește la fiecare 10–15 minute.
Beneficii: Ajută la reglarea temperaturii corpului fără a provoca șoc termic.
2. Băi călduțe
Cum se aplică:
Umple cada cu apă călduță (aproximativ 36–37°C).
Lasă copilul să stea 5–10 minute, fără să tremure.
Evită apa foarte rece, care poate crește temperatura internă.
Beneficii: Băile ușor călduțe ajută corpul să elimine căldura în exces și relaxează copilul.
3. Hidratare constantă
Oferă apă, ceaiuri de plante blânde (mușețel, tei) sau supă caldă.
Hidratarea previne deshidratarea și ajută organismul să se răcească natural.
4. Îmbrăcăminte lejeră
Folosește haine subțiri, din bumbac, pentru a permite corpului să respire.
Evită păturile groase sau termosurile care pot reține căldura.
5. Odihnă și liniște
Febra poate fi mai ușor de gestionat dacă copilul se odihnește suficient.
Creează un mediu liniștit și confortabil, cu aer proaspăt, dar nu rece.
6. Alimente ușoare
Fructe și legume bogate în apă (pepene, castravete) ajută la hidratare.
Evită alimentele grele și procesate până ce febra scade.