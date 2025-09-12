Cele 400 de radare fixe de la CNAIR, puse pe stop de austeritatea lui Bolojan. Nu mai sunt bani

Compania de Drumuri a demarat, încă din 2023, un amplu proiect de achiziție și montare de radare fixe. Teoretic, ar fi trebuit să devină funcționale în vara acestui an. Dar a tot fost amânată demararea lui, iar ultimul termen estimat era primăvara anului viitor.

CNAIR a prezentat inclusiv harta cu drumurile pe care urmau să fie montate aceste sisteme performante de supraveghere a traficului. Însă, Compania de Drumuri admite acum că proiectul se află în impas. Până în prezent, CNAIR nici măcar nu a lansat licitația de achiziție a sistemelor de supraveghere video.

EXCLUSIV | România nu mai instalează cele 400 de radare fixe?

În timp ce Bulgaria accelerează modernizarea și dezvoltarea sistemelor de monitorizare a drumurilor, România bate pasul pe loc.

Un proiect de achiziție și montare a 400 de radare fixe, care trebuia să fie implementat încă din vara acestui an, a fost tras pe linie moartă. Nici măcar licitația de cumpărare a camerelor video nu a fost lansată.

„CNAIR nu poate lansa licitația de achiziție a celor 400 de camere de supraveghere în acest moment, deoarece nu a fost alocată finanțarea necesară. Procedura de achiziție a acestor camere, care au integrat și un sistem de detecție a vitezei, se poate lansa doar în momentul în care este stabilită concret sursa de finanțare. Odată ce va fi stabilită sursa de finanțare, vom putea demara licitația de achiziție și implementare a sistemelor de supraveghere. La momentul conceperii proiectului, finanțarea ar fi trebuit asigurată din surse multiple, inclusiv prin PNRR și de la bugetul de stat”, a declarat în exclusivitate pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Având în vedere timpul necesar pentru finalizarea licitației, plus cel de implementare, e probabil ca acest proiect să nu fie realizat până în 2027. Dacă va mai fi realizat…

„Din experiențele anterioare, poate dura chiar și un an și jumătate din momentul lansării licitației până când camerele vor funcționa efectiv. Adică până vor fi conectate la sistemul național de monitorizare „e-Sigur”. Ceea ce înseamnă că, din păcate, sunt șanse foarte mici ca ele să devină funcționale în 2026. Conform proiectului, bugetul necesar care trebuie alocat este de 79 milioane lei fără TVA”, a mai explicat reprezentantul CNAIR.

În prezent, România nu are niciun radar fix. Poliția Rutieră are 1.186 de radare mobile. Acestea sunt fie te tip pistol, fie montate pe autospecialele de poliție. Dintre cele tip pistol, 700 pot fi montate și pe trepied.

Poliția Rutieră, dotată cu 700 de radare pe trepied

Aceste radare sunt tip pistol sunt fixate pe un trepied și amplasate pe marginea drumului. Toate vehiculele care trec prin dreptul acestora sunt înregistrate video, iar pe baza imaginilor, șoferii care depășesc limita de viteză primesc amenda acasă.

„Începând cu 01.03.2025, la nivel național, se realizează monitorizarea traficului rutier prin utilizarea sistemului automat de monitorizare a traficului rutier e-SIGUR. Cu ajutorul acestuia, până la data de 30.06.2025, au fost înregistrate 15.557 de posibile abateri contravenționale privind depășirea regimului legal de viteză”, se mai arată în răspunsul transmis de IGPR.

Radarele montate pe mașinile de poliție, în schimb, pot înregistra și când autospeciala se află în mers. Atât cei care merg pe direcția mașinii de Poliție, cât și cei de pe contrasens pot fin sancționați.

În primele 6 luni ale anului, autoritățile au aplicat aproximativ 350.000 de amenzi de viteză. Aproape 33.000 de șoferi au rămas fără permis de conducere pentru 3 sau 4 luni.