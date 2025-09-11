Scopul este reducerea numărului de accidente și sancționarea mai eficientă a șoferilor care încalcă regulile de circulație.

Noile echipamente vor fi conectate direct la sistemul național e-Sigur. Acestea nu doar înregistrează imagini, ci îndeplinesc simultan trei funcții distincte.

Trei funcții pentru un singur sistem

Camerele inteligente vor supraveghea traficul în timp real, vor măsura viteza cu radar omologat și vor calcula viteza medie pe anumite tronsoane.

Astfel, șoferii nu vor mai putea încetini doar lângă radare pentru a evita sancțiunile. Noul sistem determină în cât timp este parcursă distanța dintre două puncte de control.

DN1, monitorizat integral cu 28 de camere

Pe Drumul Național 1 vor fi instalate 28 de camere inteligente. Acestea vor înregistra numerele de înmatriculare și vor transmite datele către un centru de control.

De acolo, viteza medie de deplasare este calculată automat. CNAIR a oferit și un exemplu concret pentru modul în care funcționează noul mecanism.

Explicațiile purtătorului de cuvânt CNAIR

„De exemplu, să spunem că o cameră e montată pe DN1, la ieșire din Ploiești, iar o alta la Săftica. Distanța între cele două e de 30 de kilometri, iar dacă se respectă limita maximă de viteză impusă pe această secțiune, 70 km/h, drumul se parcurge în cel mai bun caz în 25 de minute.

Practic, nu mai poți „fenta” radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta”, a explicat pentru ProMotor, purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Amenda vine direct în cutia poștală

După ce sistemul detectează depășirea vitezei legale, procesul-verbal este generat automat. Documentul este trimis prin poștă la adresa șoferului sancționat.

Autoritățile speră că această metodă va reduce depășirile periculoase de viteză și, implicit, numărul accidentelor rutiere grave.

