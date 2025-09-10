În imaginile publicate în mediul online se vede cum două echipaje ale pompierilor, între care o ambulanţă SMURD, circulă cu viteză, în spatele acestora rulând cu viteză la fel de mare un şofer, care a profitat de calea deschisă de maşinile cu girofar.

Situația nu este singulară. Reprezentanţii ISU Bihor susțin că numai luna trecută, în judeţ au fost înregistrate cel puţin două cazuri în care ambulanţele SMURD, aflate în deplasare la urgenţe medicale, au fost urmărite de către şoferi imprudenţi.

”Ultimul eveniment de acest fel s-a produs în data de 31 august a.c., când un conducător auto a circulat cu viteză imediat în spatele unei ambulanţe SMURD, depăşind în mod repetat marcajul continuu şi punând în pericol echipajul medical, pacientul ce avea nevoie urgentă de ajutor şi chiar propria siguranţă”, informează ISU Bihor, precizând că instituţia a sesizat organele competente în legătură cu acest caz, iar înregistrarea surprinsă de un participant la trafic şi publicată pe o reţea de socializare a fost transmisă Poliţiei pentru analiză şi luarea măsurilor legale.

”Reamintim că şoferii care aleg să circule imediat în spatele ambulanţelor aflate în misiune nu pot anticipa traficul din faţa acestora, iar în cazul unei frânări bruşte, riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat. Astfel de comportamente nu doar că sunt ilegale, dar pot avea consecinţe tragice. Facem apel la responsabilitatea şi conştiinţa civică a tuturor participanţilor la trafic”, mai arată reprezentanţii ISU.