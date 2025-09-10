Pericol pe șoselele din Bihor! Şoferi filmaţi circulând periculos în spatele unei ambulanţe: a fost sesizată Poliția VIDEO

Inconștiență maximă la volan! Un șofer a fost filmat în momentul în care circula în spatele unei ambulanţe SMURD aflate în misiune, pe un drum din Bihor. Şoferul a ignorat total regulile de circulație, depăşind linia continuă de mai multe ori. Situația nu este singulară. Recent au existat cel puţin două cazuri similare, în care ambulanţele SMURD, aflate în deplasare la urgenţe medicale, au fost urmărite de către şoferi imprudenţi. Reprezentanții ISU Bihor au sesizat Poliția. Oficialii ISU atrag atenţia asupra riscurilor pe care şoferii care procedează astfel îl reprezintă pentru echipajele medicale, dar şi pentru ei înşişi.

În imaginile publicate în mediul online se vede cum două echipaje ale pompierilor, între care o ambulanţă SMURD, circulă cu viteză, în spatele acestora rulând cu viteză la fel de mare un şofer, care a profitat de calea deschisă de maşinile cu girofar.

Situația nu este singulară. Reprezentanţii ISU Bihor susțin că numai luna trecută, în judeţ au fost înregistrate cel puţin două cazuri în care ambulanţele SMURD, aflate în deplasare la urgenţe medicale, au fost urmărite de către şoferi imprudenţi.

”Ultimul eveniment de acest fel s-a produs în data de 31 august a.c., când un conducător auto a circulat cu viteză imediat în spatele unei ambulanţe SMURD, depăşind în mod repetat marcajul continuu şi punând în pericol echipajul medical, pacientul ce avea nevoie urgentă de ajutor şi chiar propria siguranţă”, informează ISU Bihor, precizând că instituţia a sesizat organele competente în legătură cu acest caz, iar înregistrarea surprinsă de un participant la trafic şi publicată pe o reţea de socializare a fost transmisă Poliţiei pentru analiză şi luarea măsurilor legale.

”Reamintim că şoferii care aleg să circule imediat în spatele ambulanţelor aflate în misiune nu pot anticipa traficul din faţa acestora, iar în cazul unei frânări bruşte, riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat. Astfel de comportamente nu doar că sunt ilegale, dar pot avea consecinţe tragice. Facem apel la responsabilitatea şi conştiinţa civică a tuturor participanţilor la trafic”, mai arată reprezentanţii ISU.