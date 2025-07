Pepenele galben are mai mult betacaroten decât piersicile, nectarinele, caisele, mango sau portocale sau morcovi. Pepenele galben este cel mai bun aliat al tău la plajă, te ajută să te bronzezi frumos, dar și sănătos, deoarece betacarotenul prezintă beneficii mari pentru piele. În plus, el încetinește procesul de îmbătrânire la nivel celular.

Betacarotenul și beneficiile mari pentru organism

Betacarotenul este cel mai cunoscut dintre carotenoizi. Aceștia sunt antioxidanți care dau culoarea specifică portocalie sau galbenă tuturor fructelor și legumelor care devin galbene sau portocalii atunci când se coc. Dintre toate fructele galbene, pepenele galben este cel mai bun fruct de vară pentru un bronz frumos, deoarece conține cel mai mare procent de betacaroten.

Organismul uman nu poate sintetiza singur carotenoizi. Ne putem lua betacarotenul doar din fructe și legume sau din anumite alimente de origine animală precum gălbenușul de ou sau carnea de somon.

O parte din betacaroten este transformată de ficat în vitamina A, în funcție de necesitățile organismului. O altă parte este folosită ca antioxidant în procesele care apără organismul de inflamații și degenerare celulară. Cu alte cuvinte, acest antioxidant puternic ajută imunitatea și rezistența organismului, combate acțiunea radicalilor liberi care produc inflamații și combate îmbătrânirea celulelor, mai ales a celulelor pielii, ficatului și ochilor.

Un fruct de vară pentru un bronz sănătos datorită vitaminei A

Conform studiilor recente, o porție de 120 de grame de pepene galben îți asigură 106% din necesarul de vitamina A și 95% din necesarul de vitamina C pe zi. O cană mare plină de cubulețe de pepene galben poate înlocui toate celelalte fructe de vară.

Este suculent, dulce, te hidratează, îți oferă cel mai mare procent de vitamina A și vitamina C, stimulează imunitatea, protejează pielea când stai la plajă și costă mult mai puțin decât piersicile sau mango! În plus, vitamina A din pepenele galben are un rol esențial pentru apărarea pielii. Ea întârzie efectele ridurilor, ajută pielea să se refacă mai repede după plajă și să se mențină mai elastică și catifelată.

Bineînțeles, chiar dacă mănânci pepene galben în fiecare zi când mergi la plajă, acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să te protejezi de arsurile solare cu crème de protecție. Vitamina A acționează din interior, dar protecția la exterior este la fel de importantă! Nu lăsa pielea să sufere și să se ardă pentru că vrei un bronz rapid.

Folosește crème de protecție și stai la soare doar la primele ore ale dimineții, când riscul de arsuri solare este mult mai mic.

Și nu te teme că te îngrași de la pepenele galben! Oricâte felii de pepene ai mânca pe zi, pepenele galben nu îngrașă, el având doar 53 de calorii per porția de 100 de grame.

sursa: Libertatea Pentru Femei