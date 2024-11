Ceaiul Negru, o surse bogata de fluor

Ceaiul negru este nu doar o bautura apreciata in intreaga lume, dar si o sursa semnificativa de fluor. Concentratia de fluor in ceaiul negru variaza, dar in medie, o cana de ceai negru preparat poate contine intre 0,3 si 0,5 mg de fluor.

Totodata, ceaiul negru este bogat in antioxidanti, care contribuie la sanatatea generala si pot ajuta la reducerea inflamatiei si a riscurilor de boli cronice, arata studiile. Consumul regulat de ceai negru poate oferi nu doar beneficii pentru sanatatea dentara, ci si pentru bunastarea generala.

Beneficiile Fluorului