Sfintii 33 de Mucenici din Melitina s-au nevoit pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian. Sfantul Mucenic Ieron, undul dintre acestia, s-a nascut in Tyana Capadociei intr-o familie crestina. Refuzand sa intre in serviciul militar si alungandu-i pe cei trimisi sa il recruteze, deoarece nu voia sa-si paraseasca mama, care era oarba, si pentru ca nu dorea sa aduca jertfe idolilor, precum li se impunea militarilor, acesta a fost arestat impreuna cu alti crestini. Toti au marturisit pana la sange credinta lor in Hristos, afara de unul, Victor, ruda a lui Ieron, care s-a lepadat de Hristos.