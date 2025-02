Este vorba despre varza murată. De ce trebuie să mănânci cât mai des varză murată. Beneficiile nebănuite ale acestei murături.

Varza murata este bogata in probiotice, acele bacterii „bune” care sustin sanatatea sistemului digestiv. Consumul regulat de varza murata poate ajuta la echilibrarea florei intestinale si la imbunatatirea digestiei.

Varza murata este o sursa buna de vitamine si minerale, cum ar fi vitamina C, vitamina K, vitamina B6 si acid folic. Aceste substante nutritive sunt esentiale pentru functionarea corespunzatoare a organismului si pentru mentinerea imunitatii.

Varza murata contine antioxidanti precum vitamina C si compusi fitochimici, care pot ajuta la neutralizarea radicalilor liberi din organism si la reducerea stresului oxidativ. Totodata, varza murata face parte dintr-un grup de alimente bogate in antioxidanti care lupta impotriva cancerului. De exemplu, in studiile de laborator, aceasta a demonstrat protectie impotriva formarii celulelor canceroase si efecte pozitive asupra scaderii inflamatiei.