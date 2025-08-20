„Cercetările arată că apa carbogazoasă și cea plată îți hidratează corpul la fel de bine, fără diferențe semnificative în retenția de lichide sau cantitatea de urină”, spune dieteticianul Callie Krajcir, potrivit Very Well Health. „De obicei le spun oamenilor să aleagă varianta care le place mai mult și pe care o beau cu mai multă ușurință.”

Cu alte cuvinte, fie că preferi apa plată sau cu bule, ambele îți mențin nivelul de hidratare dacă bei suficientă apă zilnic aproximativ 12–16 căni, în funcție de nevoile tale.

Apa carbogazoasă poate fi o soluție bună dacă nu îți place să bei apă simplă, spune nutriționista Trista Best, citată de Very Well Health.

Poți alege ce apă preferi, plată sau carbogazoasă, ambele te hidratează la fel de bine. Totuși, dacă ai probleme digestive sau urinare, ori dacă vrei să eviți aditivii și chimicalele, apa plată rămâne cea mai sigură alegere.

Sursa: Very Well Health