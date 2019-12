Ce spune ministrul Justiției despre șefia marilor parchete. Care sunt primii înscriși în cursă

Luni este ultima zi în care procurorii îşi pot depune candidaturile pentru conducerea DNA, DIICOT şi a Parchetului General , la sediul Ministerului Justiţiei , în ianuarie 2020 urmând să fie făcute propunerile pentru aceste funcţii.

„Astăzi la ora 24.00 expira termenul pentru primele inscrieri pentru functiile de procuror general, procuror-sef DNA, si DIICOT. Există un alt termen care expiră pentru celelalte funcții, dar azi expira termenul pentru cele trei. Noi o să verificăm mâine dimineață fiecare dosar de candidat pentru a vedea dacă are la dosar toate documentele cerute prin procedura si maine pana in pranz o sa afisam o lista cu candidatii inscrisi pentru fiecare pozitie. Singurul detaliu pe care pot să-l dau este că sunt mai multe candidaturi, speram să fie și altele. Mai este și astăzi o zi. Nu aș vrea să dau detalii privind numărul sau persoanele, pentru că nu doresc să influențez în niciun fel pe cei care se mai pot gândi și care mai au timp să se înscrie. E o competiţie transparentă, o comisie de interviu lărgită, nu are doar membri din minister. Comisia va intervieva, vom discuta, apoi vom lua decizie”, a spus ministrul Predoiu, luni dimineaţa, la intrarea în Ministerul Justiţiei.

Ministrul a adăugat că are încredere în responsabilitatea procurorilor din Ministerul Public. Cătălin Predoiu a mai spus, luni, că e nevoie de procurori-şefi care să poată începe o reformă în Ministerul Public.

„Este foarte important (să se înscrie - n.red.). Stabilitatea sistemului este importantă, e important să avem procurori şefi, prim-adjuncţi, adjuncţi, şefi de secţie, adjunct de şef de secţie numiţi conform procedurii legale, stabil, pe post, care să poată începe o reformă în Ministerul Public, să impulsioneze activitatea procurorilor, cu respectarea tuturor garanţiilor, astfel încât, să punctăm faţă de ceteţeni, să punctăm faţă de Comisia Europeană, să punctăm faţă de magistraţi în sensul calităţii, în sensul ritmicităţii activităţii, tot ce aşteaptă societatea de la Ministerul Public”, a mai adăugat ministrul Justiţiei.

Procurorii pot depune cereri de înscriere, până luni, la Direcţia resurse umane a Ministerului Justiţiei din Bucureşti.

Lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie şi programarea interviurilor se va afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se va publica pe pagina de internet, până la dată pe 24 decembrie, ora 24.00.

Ce candidați s-au înscris până acum. Scutea și Horodniceanu pentru Parchetul General și DIICOT. DNA nu are niciun candidat

Sunt trei funcții libere iar până acum au fost înregistrate doar două candidaturi, potrivit unor surse ultimelor informații.

Pe surse circulă informația că Gabriela Scutea, procuror la Parchetul Curții de Apel Brașov, și-a depus dosarul pentru Parchetul General. Scutea a fost secretar de stat în Ministerul Justiției în perioada OUG 13. Potrivit unor surse, ea a făcut parte din echipa care l-a convins pe ministrul Justiției de la acea vreme, Florin Iordache, să accepte un termen de 10 zile pentru intrarea în vigoare a ordonanței care impunea un prag la abuzul în serviciu și îl salva pe Liviu Dragnea de dosarul angajărilor fictive. În termenul de 10 zile au izbucnit însă proteste masive care au determinat Guvernul Grindeanu să emită o nouă OUG de anulare a celebrei OUG 13. Scutea a fost adjuncta procurorului general al României Laura Codruța Kovesi în anul 2007, dupa ce în 2006 picase cu brio examenul de grad profesional, potrivit Gândul. Scutea nu ar fi obținut nota necesara pentru a deveni simplu procuror in Parchetul General, scrie aceeași sursă citată. După ce a contestat rezultatele examenului,a obținut media generala 6,58 si nota 2,85 la verificarea cunostintelor despre... drepturile omului, mai scria Gândul.

Totodată, fostul șef al DIICOT Daniel Horodniceanu s-a înscris pentru un al doilea mandat la parchetul Antimafia, dar și pentru Parchetul General. Horodniceanu a condus DIICOT în perioada 2015 – 2018. El s-a înscris în 2018 pentru un nou mandat, dar a fost preferat Felix Bănilă. Horodniceanu a fost şeful Serviciului teritorial Iaşi şi a fost numit şef al DIICOT în urmă cu patru ani de către preşedintele Klaus Iohannis, la propunerea ministrului Justiţiei de atunci, Robert Cazanciuc. A fost prima numire de şef al unui mare parchet făcută de actualul preşedinte, în primul său mandat.

Deocamdată, nu a fost anunțată, oficial, o înscriere pentru șefia DNA.

Călin Nistor, actualul interimar la conducerea DNA, și-ar fi depus candidatura pentru procuror-șef al Direcției, potrivit unor surse. Nistor este adjunct al DNA din mai 2013. Călin Nistor este cel care asigură conducerea interimară a DNA din ianuarie acest an (2019 - n.red.), în condiţiile în care, după plecarea Ancăi Jurma de la şefia instituţiei, fostul procurorul general Augustin Lazăr nu a mai făcut o propunere de interimar.

Conform calendarului publicat de Ministerul Justiției, în ianuarie 2020 urmează să fie făcute propunerile pentru aceste funcții. Procurorii mai pot depune cereri de înscriere doar astăzi (luni - n.red.), la Direcția resurse umane a Ministerului Justiției din București.