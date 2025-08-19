Dr. Saurabh Sethi, un gastroenterolog specializat la Harvard, care postează sfaturi despre sănătatea intestinului pentru peste 500.000 de urmăritori, susține că renunțarea la zahăr poate avea efecte surprinzător de rapide.

„Fața ta va căpăta o formă mai naturală. Orice umflături sau retenție de lichide din jurul ochilor se vor reduce. De asemenea, vei observa și o reducere a grăsimii abdominale, pe măsură ce grăsimea din ficat începe să scadă”, a afirmat el în clipul care a strâns deja peste 10.000 de vizualizări, potrivit dailymail.

Medicul susține că eliminarea zahărului poate restabili un microbiom intestinal mai sănătos – trilioanele de microorganisme care trăiesc în tractul digestiv și joacă un rol cheie în descompunerea alimentelor și absorbția nutrienților.

„În cele din urmă, dacă aveți acnee sau pete roșii, pielea ar trebui să se îmbunătățească și să arate mai clară”, a explicat dr. Saurabh Sethi.

Un studiu realizat în 2019 pe mai mult de 8.000 de studenți din China a constatat că băuturile răcoritoare cu conținut ridicat de zahăr cresc „semnificativ” riscul de acnee. Alte cercetări au asociat excesul de zahăr cu acumularea de grăsime în ficat și inflamații.

Continuarea pe Adevarul.