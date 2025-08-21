Mironov vorbește despre prognozele cercetătorilor care estimează că singularitatea ar putea apărea între 2026 și 2029, dar el consideră că fenomenul va fi grăbit de guvernul actual al Statelor Unite, condus de miliardari.

„Există istorici ai viitorului, matematicieni, care au calculat că singularitatea va apărea curând. Unii spun chiar în 2026, alții 2027 sau 2029. Și asta va schimba totul. Eu cred că se va întâmpla chiar mai repede, pentru că la conducerea Statelor Unite a ajuns un guvern de miliardari”, a spus MIronov în cadrul unui interviu pentru TechRider.

Mironov subliniază caracterul fără precedent al guvernului condus de miliardari, care contravine tradițiilor meritocratice din trecut, fie că vorbim de China sau Imperiul Roman.

„Este pentru prima dată în istoria Pământului când un guvern de miliardari ajunge la putere. În China, chiar înaintea erei noastre, nu erau cei mai bogați la conducere; era meritocrație. În Imperiul Roman, de exemplu, veneau deștepți din toate colțurile imperiului să conducă. Acum, la Trump, condiția este să fii miliardar. Iar acești miliardari vor să grăbească momentul de singularitate.”

Mironov introduce termenul „aceleraționism”, explicând că politica guvernului urmărește accelerarea evoluției tehnologice prin orice mijloace, inclusiv reorganizarea societății în structuri denumite „Catedrala”.

„Politica lor se numește „aceleraționism”, adică grăbirea evoluției tehnologice prin orice mijloace. Societatea umană este structurată de ei sub o formă numită „Catedrala”. Iar această „catedrală” este organizată astfel: administrația, parlamentul, guvernele și instituțiile. Apoi universitățile și școlile, urmate de mass-media și de ONG-urile formează legături importante în societate.”

Sabotarea structurilor existente pentru a favoriza AI-ul

Mironov detaliază strategia miliardarilor de a destabiliza sistemele existente pentru a introduce inteligența artificială în funcții-cheie.

„Echipa de miliardari spune: „Trebuie să sabotăm, să dărâmăm structura actuală, pentru că oamenii deștepți ne pot încurca. Vom folosi mass-media și politica pentru a accelera schimbarea pe care o vrem noi”. Această politică se numește aceleraționism. Și are, pe fronton lozinca următoare: „Capitalism egal inteligența artificială”. Repet, capitalism egal inteligența artificială.”

Inteligența artificială și înlocuirea muncii umane

Mironov vorbește despre rolul roboților și AI în preluarea activităților tradiționale ale oamenilor, de la muncă fizică în fabrici până la alte sarcini productive.

„Scopul este să pună inteligența artificială la conducere. Roboții pot lucra mai bine decât muncitorii sau țăranii, mai eficient decât oamenii în fabrici și uzine. Marx ar fi surprins: proletariatul nu mai există. Roboții preiau treaba.”

Mironov atrage atenția asupra faptului că guvernul miliardarilor nu ia în calcul soarta a miliarde de oameni, concentrându-se doar pe dezvoltarea tehnologică și interesele proprii.

„Și ce fac miliardarii? Îi lasă pe cei ce pot să dezvolte tehnologia și apoi își văd propriile interese. Ce se va întâmpla cu miliarde de oameni în plus? „Nu ne interesează”, spun ei.”

Speranța în grupuri politice alternative

În ciuda pesimismului general, Mironov păstrează un ton optimist, menționând că există grupuri care ar putea revoluționa viața umană și să transforme Homo sapiens într-o specie nemuritoare.

„Dar eu sunt optimist. Cred că vor exista grupuscule politice care, în timp, se vor muta pe alte corpuri cerești, primii pași deja se fac, care vor revoluționa viața umană și vor transforma Homo sapiens într-o specie nemuritoare.”

Mironov încheie printr-o reflecție asupra întregii evoluții a vieții și a inteligenței, subliniind că universul pare să fi „greșit” în modul în care a permis dezvoltarea vieții și a conștiinței.

„Vedeți, de la formarea primelor molecule organice până la societatea modernă, Universul pare să fi „greșit” lăsând carbonul să dezvolte viața. Și de acolo, în neuronul, inteligența… apoi, societatea umană. Pentru că universul , o spun, „va lua bătaie” de la societatea umană..”