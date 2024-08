Ten gras, remedii și sfaturi

Îngrijirea tenului gras nu este imposibilă, dar cu siguranță necesită un efort suplimentar. Sebumul, murdăria și machiajul sunt principalii factori care afectează pielea. Tot ce ai nevoie este să speli bine fața cu un săpun fără parfum sau ulei, pentru a controla sebumul. Și apoi o cremă hidratantă bună pentru a lupta împotriva uscăciunii.

Unele ingrediente naturale folosite ca o mască te pot ajuta la reglarea sebumului din piele. Astfel poți apela la o mască din miere, ceai verde sau argilă.

Să ai un ten gras este destul de dificil, iar doar spălarea feței poate fi inutilă. De asemenea, machiajul nu va face decât să atenueze problemele pielii. Iar aplicarea de pudră tot timpul poate fi consumatoare de timp și obositoare.

Un ten gras este predispus la acnee. Iar folosirea anumitor cosmetice ar putea să înrăutățească aspectul pielii. Secretul constă în a controla sebumul, nu a tranforma tenul într-unul uscat.

Iată câteva sfaturi pe care le poți face pentru a controla sebumul:

Ulei special pentru curățare

Demachierea cu ulei de curățare este o metodă bună. Un ulei demachiant nu usucă pielea, ci descompune sebumul, machiajul și murdăria, contribuind în același timp la hidratare. Este o rutină coreeană de îngrijire care ia amploare la nivel mondial.

Unele dintre uleiurile pe care le poți încerca sunt uleiul de boabe de cătină și uleiul de jojoba. Se crede că uleiul de jojoba imită sebumul, în felul acesta glandele sebacee vor produce mai puțin sebum pe față. Aceste teorii nu sunt dovedite științific, prin urmare va trebui să încerci să vezi dacă pielea ta răspunde unui astfel de tratament.

Spălă-te pe față doar de două ori pe zi

Dacă ai o piele grasă vei avea tendința de a te spăla des pe față, dar este foarte important să te limitezi la a face acest lucru doar de două ori pe zi. Dacă vei recurge la a te spăla de prea multe ori pe față vei îndepărta uleiurile naturale produse de piele, care au rolul de a o păstra suplă, sănătoasă.

Asigură-te întotdeauna că te speli pe față după ce ai folosit un ulei de curățare pentru a elimina excesul de sebum și murdărie. Produsele cu acid salicilic sau peroxid de benzoil ar trebui evitate cu excepția cazului în care pielea ta este predispusă la acnee. Chiar și atunci utilizează-le numai pe zona afectată, astfel încât partea sănătoasă a pielii să nu fie expusă.

Folosește o mască pentru față de 2-3 ori pe săptămână

Tenul gras este foarte predispus la erupții și acnee, prin urmare, o mască de față de 2-3 ori pe săptămână va ajuta la combaterea prin desfundarea porilor și eliminarea sebumului.

Este o modalitate relaxantă de a-ți ajuta pielea să întinerească și să controlezi excesul de sebum dintr-o singură mișcare. În plus, caută întotdeauna produse care conțin acid hialuronic sau acid alfa hidroxil (AHA) pentru controlul suplimentar al sebumului. Dacă intenționezi să-ți aplici o mască naturală, iată mai jos câteva:

Papaya – Un studiu realizat în 2014 de IJPS (Indian Journal of Pharmaceutical Science) a constatat că papaya luptă împotriva sebumului, bacteriilor și ajută la reducerea melaninei, care provoacă

Argila - cele mai multe măști pe care le găsești în magazinele de cosmetice sunt pe bază de argilă. Dar, ai putea achiziționa direct pulbere de argilă cosmetică. Argila este un excelent absorbant al sebumului. Încearcă și amestecă cu fructul de papaya proaspăt pentru a-ți face singură o mască excelentă. Nu o lăsa să se usuce complet pe față, este suficient să o ții aproximativ 15 minute.

Lămâie și albuș de ou – Bate ușor un albuș de ou, în care pui o linguriță de suc de lămâie și tamponează ușor fața cu acest amestec. Poți adăuga, de asemenea, piure de căpșuni pentru o doză suplimentară de vitamina C. Dar, dacă ești alergică la lămâie, sari peste acest ingredient.

Hidratează-te dacă ai ten gras

Chiar și tenul gras are nevoie de hidratare. Uscăciunea va suprasolicita glandele sebacee. Folosește o cremă hidratantă pe bază de apă, fără parfum, care nu va încărca porii cu ulei suplimentar.

Miere

Mierea este cel mai bun remediu natural pentru orice tip de piele. Este un produs "all in one". Acest aliment minune hidratează pielea, reduce sebumul și, de asemenea, ucide bacteriile cauzatoare de acnee. Poți să o adaugi la măști sau să o aplici pe zona afectată sau, pur și simplu, să tamponezi fața cu ea în fiecare zi, apoi să te speli cu apă din abundență.

Toner din ceai verde

Ceaiul verde conține polifenoli (antioxidanți) care controlează inflamația, sebumul și bacteriile, fiind un produs excelent pentru tenul gras. De asemenea, tonerele pe bază de ceai verde ajută la închiderea porilor și la reducerea subumului.

Prin urmare, încearcă să găsești un produs care conține ceai verde sau poți folosi ceai verde ca atare, aplicat pe față. Fă infuzie din frunze de ceai verde, las-o la răcit, pune-o într-o sticlă de pulverizare și aplică soluția pe față în mod regulat.

Ștege fața cu servețele demachiante

Confruntarea cu tenul excesiv de gras poate fi copleșitoare, deoarece face ca pielea ta să se simtă ca și cum ar fi transpirată și lucioasă tot timpul. Din acest motiv ar fi bine să ai tot timpul în geantă șervețele demachiante.

Așa îți vei putea șterge fața pe parcursul zilei, atunci când nu ai aplicat machiaj pe față. Acest lucru te va ajuta în timpul sezonului de vară, atunci când excesul de sebum face fața să arate lucioasă.

Fulgi de ovăz / Migdale măcinate dacă ai ten gras

Exfolierea este una dintre cele mai importante părți ale oricărei rutine de îngrijire a pielii. Deoarece acest lucru ajută la îndepărtarea murdăriei, a celulelor moarte ale pielii și a excesului de sebum. Mai mult decât atât, exfolierea în mod regulat ajută la prevenirea erupțiilor.

Fulgii de ovăz și migdalele măcinate sunt unul dintre cele mai bune ingrediente naturale pentru exfoliere. Amesteca-le cu miere și folosește ca o mască de exfoliere, de două ori pe săptămână pentru o piele suplă și curată.

Alimentație sănătoasă

Consumul unei diete bogate în grăsimi sau alimente de tip fast-food duce la exces de sebum. Alimentația sănătoa contribuie, nu doar la starea generală de sănătate, dar și la sănătatea pielii. Chiar dacă nu există cercetări pentru a dovedi pe deplin acest punct de vedere, trecerea la o dietă pe bază de legume cu frunze de culoare verde-închis, fructe și nuci ar ajuta pielea din multe puncte de vedere.