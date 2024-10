Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Esti o fire determinata, activa si mereu in cautare de noi oportunitati. Talismanul tau norocos este o cheie, care sa iti deschida usile catre tot ceea ce are viata mai frumos de oferit.

Taur (21 aprilie – 21 mai)

Nu crezi de felul tau in talismane norocoase. Cu toate acestea, te poti simti usor atrasa de numerologie, poate chiar fara sa realizezi lucrul acesta. Numarul 7 este numarul tau norocos. Daca esti atenta, poti realiza ca multe dintre evenimentele tale importante s-au intamplat in zile care au avut in componenta cifra 7.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Natura ta schimbatoare te face sa pari ca „dai cu zarul” in cele mai multe dintre situatii. Azi iti doresti liniste, maine iti doresti libertate, oameni si agitatie. Cu toate acestea, norocul este alaturi de tine la fiecare pas. Un pandantiv in forma de zar se potriveste perfect cu firea ta exuberanta si cu stilul tau de viata.

Rac (22 iunie – 21 iulie)

Esti o fire empatica. Iubesti familia si iubesti sa ai oamenii dragi aproape. Simti ca ei sunt cei care te fac sa reusesti tot ceea ce iti propui si ai mereu nevoie de sustinere. Pentru tine, ei sunt adevaratul tau talisman norocos. Nu crezi in nimic altceva.

Leu (23 iulie – 22 august)

Esti o persoana cu o energie puternica si esti perfect constienta de acest lucru. Stii deja ca esti experta in manifestare si ca doar de tine tine sa obtii tot ceea ce iti doresti in aceasta viata. Pietrele pretioase functioneaza extrem de bine in cazul tau. Sa nu mai spunem cat de multa atentie vor atrage acestea! Cel mai recomandat in cazul tau este safirul, astfel ca o bijuterie pretioasa cu safir va fi aliatul tau de baza, talismanul tau norocos indiferent de situatie.

Citește continuarea AICI