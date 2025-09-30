Principalele sărbători creștine din luna octombrie

1 octombrie - Acoperământul Maicii Domnului (Cruce rosie in calendar)

5 octombrie - Sfânta Haritina; Sfinții Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

7 octombrie - Sfinții Mucenici Serghie și Vah, Sfinții Mucenici Iulian Preotul și Chesarie Diaconul

13 octombrie - Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica

14 octombrie - Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași (Cruce rosie in calendar)

21 octombrie - Sfinții Mărturisitori Ardeleni

26 octombrie - Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir (Cruce rosie in calendar)

Ce sărbătorim pe 1 octombrie

Acoperamantul Maicii Domnului este sarbatoarea randuita de Biserica in amintirea aratarii Maicii Domnului in biserica din Vlaherne. Pe 1 octombrie 911, se facea priveghere in aceasta biserica, pentru salvarea cetatii care era asediata. La ora patru dimineata, Maica Domnului s-a aratat inaintea poporului, stand in vazduh si rugandu-se cu lacrimi. Sfantul Acoperamant era tinut in maini deasupra capetelor credinciosilor. In jurul ei se aflau apostolii, sfintii si mucenicii.

Sfantul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis catre ucenicul sau iubit, Epifanie: "O vezi, frate, pe Imparateasa si Doamna tuturor cum se roaga pentru intreaga lume?" Iar Epifanie a zis: "O vad, Parinte, si ma minunez!".

Si s-au auzit atunci graiurile cele cu umilinta ale rugaciunii ei catre Mantuitorul: "Imparate ceresc, primeste pe tot omul ce Te slaveste pe Tine si cheama in tot locul preasfant numele Tau. Si acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc il sfinteste si proslaveste pe cei ce Te proslavesc pe Tine si rugaciunile celor care cu dragoste ma cinstesc pe mine, Maica Ta; si fagaduintele lor le primeste si din toate nevoile si rautatile ii izbaveste".

Intre toti sfintii care s-au aratat in biserica impreuna cu Maica Domnului, doi erau mai alesi: Sfantul Ioan Inaintemergatorul, ca altul mai mare decat el nu s-a nascut intre cei nascuti din femeie, si Sfantul Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu, pe care il iubea Iisus si care s-a rezemat pe pieptul Lui.

Pe amandoi, Fecioara Maria i-a luat cu ea la rugaciunea cea pentru noi, ca pe unii ce au multa indrazneala catre Hristos, ca prin ajutorul lor sa plece mai degraba pe Dumnezeu spre mila, pentru ca mult poate rugaciunea staruitoare.