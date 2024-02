Este numit astfel pentru că, în mod tradițional, este extras din mesteacăn, deși în ziua de azi acesta este obținut adesea din alte surse de lignoceluloză, cum ar fi cojile de copaci și trestia de zahăr.

Xilitolul este aproximativ la fel de dulce ca zahărul, dar are cu 40% mai puține calorii. Acesta are, de asemenea, un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu duce la creșterea rapidă a nivelului de zahăr din sânge, așa cum o face zahărul obișnuit. În acest context, zahărul de mesteacăn poate fi o opțiune mai bună pentru persoanele cu diabet sau pentru cei care încearcă să-și controleze aportul de calorii sau de zahăr.

De asemenea, zahărul de mesteacăn este benefic pentru sănătatea orală. Studiile au arătat că poate ajuta la prevenirea cariilor și a bolilor de gingii prin inhibarea creșterii bacteriilor Streptococcus mutans, principalele bacterii care cauzează carii.

Este important de reținut că, deși zahărul de mesteacăn este sigur pentru oameni, este toxic pentru câini. Dacă un câine consumă zahăr de mesteacăn, acesta poate duce la o scădere rapidă și periculoasă a nivelului de zahăr din sânge, ceea ce poate fi potențial fatal. Dacă ai un câine, asigură-te că orice produse care conțin zahăr de mesteacăn sunt depozitate în siguranță și sunt inaccesibile pentru animalul tău, conform Webmd.com.

Ce beneficii are zahărul de mesteacăn

Calorii puține: Zahărul de mesteacăn conține cu 40% mai puține calorii decât zahărul obișnuit, ceea ce îl face o alegere bună pentru persoanele care încearcă să controleze aportul caloric.

Scade riscul de carii dentare: Zahărul de mesteacăn inhibă creșterea bacteriilor Streptococcus mutans, care sunt principalele bacterii care cauzează carii dentare.

Favorizează sănătatea orală: Nu numai că ajută la prevenirea cariilor, dar xilitolul poate de asemenea să stimuleze producția de salivă, care ajută la prevenirea secării gurii.

Indice glicemic scăzut: Xilitolul are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu duce la creșteri bruște ale nivelului de zahăr din sânge, fiind o opțiune mai bună pentru persoanele cu diabet.

Prebiotic: Xilitolul poate ajuta la susținerea creșterii bacteriilor benefice în intestin.

Potențial anticarcinogen: Unii cercetători sugerează că xilitolul poate avea proprietăți anticancerigene. Cu toate acestea, studiile sunt în desfășurare.

Antiinflamator: Există unele dovezi că xilitolul poate avea proprietăți antiinflamatorii.

Ajută la întărirea oaselor: Unele studii sugerează că xilitolul poate îmbunătăți densitatea osoasă, ceea ce poate ajuta la prevenirea osteoporozei.

Favorizează sănătatea pielii: Xilitolul este un ingredient popular în produsele de îngrijire a pielii datorită proprietăților sale hidratante.

Poate îmbunătăți sănătatea sinusurilor: Xilitolul este adesea utilizat în soluțiile nazale pentru a ajuta la îmbunătățirea sănătății sinusurilor și a căilor respiratorii.

Efect antibacterian: Xilitolul are un efect antibacterian natural care poate ajuta la prevenirea infecțiilor.

Poate preveni infecțiile urechii: Utilizarea regulată a gumei de mestecat cu xilitol poate reduce incidența infecțiilor urechii la copii.

Poate ajuta la gestionarea greutății: Datorită conținutului său mai mic de calorii și a indicelui glicemic scăzut, xilitolul poate ajuta la controlul apetitului și poate fi util în gestionarea greutății.

Contraindicații și dezavantajele zahărului de mesteacăn

Chiar dacă are multe beneficii pentru organism, zahărul de mesteacăn are și câteva dezavantaje de care trebuie să se țină cont. Unul dintre cele mai mari dezavantaje este că xilitolul este toxic pentru câini, potrivit Healthline.com. Mai clar, zahărul de mesteacăn poate provoca hipoglicemie severă și chiar insuficiență hepatică. Persoanele care au animale de companie trebuie să se asigure că țin produsele ce conțin xilitol departe de acestea.

De asemenea, consumul de xilitol în cantități mari poate duce la tulburări digestive, cum ar fi balonarea, diareea și crampele abdominale. Acest lucru se datorează faptului că xilitolul este un alcool de zahăr, care nu este complet absorbit în intestinul subțire și poate atrage apă în intestine prin osmoză.

Un alt dezavantaj al acestui îndulcitor este că există unele persoane care pot avea alergii sau intoleranțe la el.

Deși xilitolul poate inhiba creșterea unor bacterii care cauzează carii, nu toate bacteriile sunt afectate. Este important de precizat că oamenii nu trebuie să se bazele pe acesta, ci trebuie să aibă grijă de dantura lor, folosind, bineînțeles, periuța, pasta de dinți, ața dentară și apa de gură.

Un alt dezavantaj este că deși xilitolul are mai puține calorii decât zahărul, tot conține calorii. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul persoanelor care încearcă să își controleze aportul caloric.

Xilitolul este un zahăr simplu și, prin urmare, nu conține vitamine sau minerale esențiale. Totodată, deși este considerat în general sigur pentru consumul pe termen scurt, cercetările privind efectele consumului pe termen lung de xilitol sunt încă limitate.

Câte calorii are zahărul de mesteacăn

Zahărul de mesteacăn, sau xilitolul, conține aproximativ 2.4 calorii per gram. În comparație, zahărul de masă (sucroza) conține aproximativ 4 calorii per gram. Prin urmare, xilitolul are cu aproximativ 40% mai puține calorii decât zahărul de masă.

Acesta este unul dintre motivele pentru care xilitolul este adesea utilizat ca înlocuitor de zahăr, în special în produsele destinate persoanelor care încearcă să-și controleze aportul caloric sau nivelul de zahăr din sânge.

