În fiecare an, pe 14 octombrie, credincioșii o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte ale ortodoxiei. Ziua ei este marcată în calendarul creștin cu cruce roșie și reprezintă un moment de rugăciune, post și milostenie. În popor, se spune că Sfânta Parascheva este grabnic ajutătoare celor aflați în necaz și aduce binecuvântare celor care o cinstesc cu credință.

Cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Parascheva s-a născut în satul Epivatos, aproape de Marea Marmara (în actuala Turcie), într-o familie înstărită, dar a ales încă din tinerețe calea credinței și a smereniei. Împreună cu fratele ei, Evtimie, a intrat în viața monahală și a dus o existență simplă, dedicată rugăciunii și ajutorării celor sărmani.

Se spune că în timpul vieții a fost binecuvântată cu darul vindecării și al milostivirii. La doar 27 de ani, după o vedenie în care un înger i-a spus să se întoarcă în satul natal, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Mult timp, trupul ei a rămas neștiut, până când, printr-o minune, a fost descoperit neputrezit și învăluit în mireasmă sfântă.

Ce este interzis să faci de Sfânta Parascheva

Tradiția populară a păstrat numeroase obiceiuri legate de această zi sfântă. Se spune că, pentru a te feri de boli, dureri de cap și necazuri, trebuie să eviți anumite activități:

Nu se spală rufe și nu se calcă haine, fiind considerat un gest de necinste față de sfântă;

Nu se gătește și nu se coase, deoarece este o zi de sărbătoare și odihnă;

Nu se face curățenie în gospodărie, pentru a evita ghinionul și supărările în familie;

Nu se certă și nu se folosesc cuvinte urâte, întrucât Sfânta Parascheva este un simbol al bunătății și iertării.

Respectarea acestor interdicții aduce liniște sufletească și protecție divină pe tot parcursul anului.

Ce se dă de pomană de Sfânta Parascheva

În această zi, creștinii obișnuiesc să dea de pomană alimente și băuturi tradiționale de toamnă, pentru pomenirea celor adormiți și pentru a le merge bine tot anul. Printre cele mai des oferite se numără:

Must și vin nou, simbol al roadelor binecuvântate ale toamnei;

Pâine, lipii sau colaci, care amintesc de trupul lui Hristos;

Mâncăruri de post (fasole, sarmale de post, fructe, plăcinte cu dovleac).

Se spune că femeile însărcinate care oferă de pomană bucate copiilor sărmani vor avea parte de o naștere ușoară și de ocrotirea Sfintei.

Semnificația spirituală a sărbătorii

Sfânta Parascheva este considerată mijlocitoare către Dumnezeu pentru toți cei care se roagă cu credință. Ea este protectoarea femeilor, a tinerilor și a celor bolnavi. Credincioșii spun că, în preajma zilei de 14 octombrie, rugăciunile sunt mai puternice, iar dorințele curate se împlinesc.

Totodată, vremea de Sfânta Parascheva este văzută ca un semn pentru iarna care urmează: dacă în ziua praznicului plouă, se spune că iarna va fi blândă, iar dacă e senin și frig, urmează o iarnă aspră.

Ziua de Sfânta Parascheva, prăznuită pe 14 octombrie, este una dintre cele mai importante sărbători religioase din an. Este momentul potrivit pentru rugăciune, recunoștință și fapte bune. Respectarea tradițiilor și a obiceiurilor moștenite din străbuni aduce pace sufletească și noroc în gospodărie.

Se spune că cine o cinstește pe Sfânta Parascheva cu post, rugăciune și milostenie va fi ferit de boli și necazuri întregul an.