Această perioadă nu doar că pregătește inimile pentru venirea lui Hristos, ci și amintește de tradițiile biblice și de posturile îndelungate ale drepților din Vechiul Testament.

Când începe, în 2025, Postul Crăciunului

Anul acesta, Postul Crăciunului începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Ziua de Lăsatul Secului este pe 14 noiembrie, dar dacă aceasta cade miercuri sau vineri, postul poate începe chiar din această zi.

Durata de 40 de zile a postului amintește de postul lui Moise de pe Muntele Sinai și simbolizează răbdarea și pregătirea spirituală pentru primirea Luminii întrupate.

Ce alimente se evită în timpul postului

Postul Crăciunului are un caracter mai blând decât Postul Paștelui, fiind un timp al bucuriei și al speranței. Pe parcursul celor 40 de zile, credincioșii sunt îndemnați să se abțină de la:

carne

ouă

lactate

Regimul alimentar se bazează pe produse vegetale, iar perioada este dedicată și rugăciunii, milosteniei și introspecției. De asemenea, nu se oficiază cununii religioase, botezuri festive sau petreceri, pentru a păstra atmosfera de liniște și reculegere.

Care sunt zilele cu dezlegare la pește

Biserica acordă dezlegare la pește în fiecare sâmbătă și duminică între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) și 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul). După această perioadă, postul devine mai strict, iar consumul de pește este restricționat, subliniind apropierea Nașterii Domnului.

Această perioadă nu este doar despre abținerea de la anumite alimente, ci și despre purificare sufletească și întărirea credinței. Credincioșii sunt încurajați să se spovedească, să se împărtășească și să-și îndrepte gândurile către valorile creștine, aducând în inimile lor pace și bucurie înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului.