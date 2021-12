„Consum produse tradiționale românești. Felurile de mâncare preferate, la aperitiv, sunt ouă umplute și ardei umpluți cu cremă de brânză. Cele două preparate sunt pregătite chiar de mine. Evident, avem în meniu și sărmăluțe și friptură, dar după ora 12”, a spus Câciu.

Pe lângă faptul că este un bucătar cu pricepere, ministrul de finanțe este și un bun cântăreț. Are o coleție de 3 chitare, dar spune că mai cântă și cu vocea.

„În noaptre dintre ani ascult muzică veche, nu rock, ca alții predecesori ai mei. Pop rock-ul anilor 80 și 90, chiar și ABBA.

Piesa preferară este „Got to serve somebody” a lui Bob Dylan. Eu cânt la chitară și din voce. Am acasă o colecție de trei chitare. Sper ca la jumătate anului viitor să fim mai bine, și atunci promit că voi cânta”, a declarat Adrian Câci pentru Realitatea PLUS.