Ce este insolatia?

Insolatia este o afectiune cauzata de supraincalzirea corpului cand are loc o expunere prelungita la caldura sau ca urmare a unui efort fizic depus la temperaturi ridicate. Insolatia apare atunci cand corpul nu isi mai poate controla temperatura. Temperatura corpului creste rapid, mecanismul de reglare al temperaturii prin transpiratie colapseaza si corpul nu se mai poate raci. Cand are loc fenomenul de insolatie, temperatura corpului poate creste pana la 40 °C sau mai mult intr-un timp scurt de 10 pana la 15 minute.

Insolatia necesita tratament de urgenta. Insolatia netratata poate afecta rapid creierul, inima, rinichii si muschii. Consecintele sunt cu atat mai grave cu cat tratamentul este intarziat, crescand astfel riscul de complicatii grave sau deces.

Care sunt simptomele insolatiei?

Semnele si simptomele insolatiei includ:

- Temperatura ridicata a corpului. O temperatura a corpului de 40° C sau mai mare, masurata rectal, este semnul principal al insolatiei.

- Afectarea starii mentale si al comportamentului. Confuzia, agitatia, vorbirea gresita, iritabilitatea, delirul, convulsiile si coma pot fi rezultatul insolatiei.

- Afectarea mecanismului de reglare al temperatuii prin transpiratie. In insolatia provocata de vremea calda, pielea se poate simti fierbinte si uscata la atingere. Cu toate acestea, in insolatia provocata de exercitiile fizice intense, pielea se poate simti uscata sau usor umeda.

- Greata si varsaturi.

- Piele inrosita. Pielea se poate inrosi pe masura ce temperatura corpului creste.

- Respiratie rapida. Respiratia poate deveni rapida si superficiala.

- Frecventa cardiaca rapida. Pulsul poate creste semnificativ din cauza stresului termic.

- Durere de cap de tip pulsatil.

Care sunt masurile de prim ajutor in caz de insolatie?

Se pot lua urmatoarele masuri pentru a ajuta o peroana cu insolatie:

- Apelarea serviciului de urgenta pentru ingrijiri medicale de urgenta.

- Insotirea persoanei afectate pana la sosirea serviciilor medicale de urgenta.

- Mutarea persoanei afectate intr-o zona umbrita, rece si indepartarea imbracamintii exterioare.

- Racirea rapida a persoanei, folosind urmatoarele metode:

• Cu apa rece sau gheata

• Udarea pielii

• Comprese reci aplicate pe piele

• Inmuierea hainelor in apa rece

• Circularea aerului in jurul persoanei pentru a accelera racirea.

Care este tratamentul insolatiei?

Tratamentul impotriva insolatiei se concentreaza pe racirea corpului si aducerea acestuia la o temperatura normala pentru a preveni sau pentru a reduce afectarea creierului si a organelor vitale. Pentru a face acest lucru, medicul poate efectua urmatoarele manevre:

- Bai in apa rece. O baie cu apa rece sau cu gheata s-a dovedit a fi cea mai eficienta modalitate de a scadea rapid temperatura corpului. Acestea se realizeaza sub supraveghere medicala.

- Utilizarea tehnicilor de racire prin evaporare. Temperatura ridicata a corpului mai poate fi scazuta folosind o metoda ce presupune pulverizarea apei reci pe corp in timp ce se ventileaza aer cald. Acest procedeu determina racirea pielii.

- Impachetari cu gheata si paturi cu efect de racire. O alta metoda este infasurarea intr-o patura speciala de racire si aplicarea de gheata pe gat, spate si axile pentru a scadea temperatura.

- Medicamente pentru frisoane. Frisoanele cresc temperatura corpului, facand anumite tratamente mai putin eficiente. In astfel de cazuri, medicul poate administra si un relaxant muscular.