Daca si tu vrei sa cultivi ceapa in gradina, atunci o sa iti explicam ce pasi ar trebui sa urmezi, dar mai ales care este perioada ideala pentru a o planta. Nu de alta, dar nu trebuie sa faci asta prea devreme.

In primul rand, trebuie sa pregatesti terenul pe care urmeaza sa cultivi ceapa. Acesta trebuie sa fie lipsit de buruieni, dar in acelasi timp sa nu aiba parti in care apa balteste. Ideal ar fi sa pregatesti suprafata de pamant din toamna, prin sapare si fertilizare.

Expertii ne sfatuiesc sa plantam ceapa pe un teren unde ai avut varza sau leguminoase, iar astfel vei obtine o recolta bogata. De asemenea, langa ceapa mai poti planta salata sau morcovi.

Perioada ideala pentru plantarea cepei primavara este luna martie, mai exact in perioada 10-20 martie. Bineinteles, vorbim despre cultura cepei prin arpagic, care are nevoie de o perioada de vegetatie de 110 pana la 130 de zile.

Daca alegi sa folosesti rasad, atunci afla ca plantarea acestora se va face in luna mai, mai exact in perioada 10-30 mai. Pentru a pregati rasadurile va trebui sa pui semintele in rasadnite inca din luna martie sau aprilie.

sursa: Cum sa