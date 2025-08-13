Conform prognozei de specialitate, miercuri, între orele 12:00 - 21:00, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Județele vizate de această atenționare sunt: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

De asemenea, joi, în același interval orar, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în județele: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

În aceste zone, valorile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în regiunile vestice.

Meteorologii precizează că, până spre sfârșitul săptămânii în curs, va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.

În București, vremea se va menține călduroasă în intervalul 13 august, ora 9:00 - 14 august, ora 21:00. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade.