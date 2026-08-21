Bolojan pregătește tăieri în aparatul bugetar: „Mai bine rămân doi și îi plătești bine”. Anunț important despre legea salarizării

Publicat 21 aug. 2026, 14:33 Actualizat 21 aug. 2026, 14:44

Ilie Bolojan merge mai departe cu proiectul legii salarizări în varianta lui Dragoș Pîslaru, înaintea ședinței de luni de la Palatul Cotroceni. Fără să răspundă clar dacă va accepta amendamentele propuse de PSD, Bolojan a avertizat că posibilitățile de creștere a veniturilor sunt foarte mici. Soluția prezentată de Bolojan este reducerea numărului de bugetari, astfel încât banii rămași să fie împărțiți între mai puțini angajați.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanpnrr