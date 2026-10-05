Marius Lulea spune că este în continuare membru AUR. Atac dur la Simion: „Nu poți pune baza pe ce spune”

Publicat 5 oct. 2026, 21:34 Actualizat 5 oct. 2026, 21:40 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea a declarat, în emisiunea „Culisele Statului Paralel” moderată de Anca Alexandrescu, că este în continuare membru AUR, în pofida afirmațiilor contrare invocate în timpul discuției. El a vorbit despre relația cu George Simion și a contestat procentele atribuite partidului în sondajele de opinie, susținând că propriile cercetări sociologice indică o realitate diferită.

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