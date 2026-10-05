Marius Lulea spune că este în continuare membru AUR. Atac dur la Simion: „Nu poți pune baza pe ce spune”

Marius Lulea a declarat, în emisiunea „Culisele Statului Paralel” moderată de Anca Alexandrescu, că este în continuare membru AUR, în pofida afirmațiilor contrare invocate în timpul discuției. El a vorbit despre relația cu George Simion și a contestat procentele atribuite partidului în sondajele de opinie, susținând că propriile cercetări sociologice indică o realitate diferită.
Marius Lulea: „Sunt membru AUR”
Întrebat în repetate rânduri dacă mai face parte din AUR, Marius Lulea a răspuns afirmativ și a invocat statutul partidului, precum și calitatea sa de președinte fondator.
„Da, sunt membru AUR, da. Nu mă credeți? Dacă ar fi să credeți pe cineva pe cuvânt, pe cine ați crede?”, a declarat acesta.
În timpul intervenției, i-au fost aduse în atenție afirmații atribuite lui George Simion și lui Dan Dungaciu privind apartenența sa la partid. Lulea a calificat drept „marketing politic” declarațiile atribuite liderului AUR și a susținut că statutul formațiunii este reperul pentru clarificarea situației sale.
„Există un statut al partidului, eu sunt președinte fondator”, a afirmat Marius Lulea.
El a adăugat că există documente în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă care, potrivit declarațiilor sale, îi susțin calitatea de fondator.
Ce spune despre George Simion
Întrebat dacă relația sa cu George Simion este ireconciliabilă, Marius Lulea a spus că nu își raportează obiectivele politice la o anumită persoană, ci la măsurile propuse pentru români.
„Eu nu am nimic nici pentru, nici împotriva domnului George Simion. Pentru mine persoanele din politică sunt irelevante. Contează ceea ce facem pentru români”, a declarat el.
Lulea a precizat că nu îl interesează cine conduce AUR, PSD sau PNL, ci dacă liderii acestor formațiuni își propun să facă reformă în statul român.
În ceea ce îl privește pe Dan Dungaciu, acesta a afirmat că îi poartă respect și că speră să contribuie la consolidarea AUR ca „formațiune serioasă”. În opinia lui Lulea, proiectul politic al partidului a depășit etapa în care era unul marginal.
De ce contestă sondajele
Marius Lulea a contestat, în aceeași emisiune, cifra de 40% invocată în discuție pentru AUR în rândul celor care spun că se vor prezenta la vot. El a susținut că datele publice oferă o imagine eronată asupra susținerii politice.
„Eu nu lucrez cu iluzii în inginerie. Eu nu mă pot baza pe niște lucruri care nu sunt reale atunci când proiectez o casă sau când construiesc o casă. Eu trebuie să am certitudini”, a spus Lulea.
Acesta a afirmat că realizează periodic propriile studii, împreună cu o echipă de specialiști și sociologi de la Universitatea din București. Potrivit lui, cercetările respective arată că 50% dintre români nu au încredere în niciun personaj politic și în niciun partid existent.
Lulea a criticat și modul în care sunt extrapolate unele rezultate, calificând transformarea unor procente de 15% în 30% sau de 17% în 34% drept „bias sociologic”.