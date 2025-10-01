Cercetătorii britanici au analizat datele a 182.770 de adulți, urmărindu-i pe o perioadă de peste 13 ani, în cadrul proiectului UK Biobank. Scopul a fost să identifice modul în care consumul de apă, cafea și ceai influențează mortalitatea și sănătatea generală.

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau zilnic 7-8 băuturi dintre aceste trei tipuri au avut un risc cu 28% mai mic de deces din toate cauzele, comparativ cu cei care beau mai puțin de patru porții pe zi.

De ce proporția între băuturi contează mai mult decât cantitatea

Nu toate băuturile au efecte similare asupra sănătății:

Cafeaua sau ceaiul consumate separat nu au redus mortalitatea la fel de mult ca atunci când sunt combinate.

Mixul optim identificat de cercetători este de 2 părți cafea la 3 părți ceai.

Rolul apei, cafelei și ceaiului în menținerea sănătății

Apa rămâne esențială pentru hidratare și buna funcționare a organismului. Studiul britanic subliniază că înlocuirea apei cu cafea sau ceai nu oferă beneficii dacă numărul total de băuturi este mai mic de patru pe zi.

Ambele băuturi conțin compuși bioactivi cu efect antiinflamator și protecție cardiovasculară. În combinație echilibrată, cafeaua și ceaiul pot contribui la:

Reducerea inflamației

Protecția inimii și a vaselor sanguine

Reducerea riscului de boli respiratorii și digestive

Recomandări pentru un consum sănătos

Pentru a maximiza beneficiile, studiul recomandă:

Un aport total de 7-8 băuturi pe zi, inclusiv apă.

După asigurarea hidratării, înlocuiește o parte din apă cu cafea și ceai în proporție 2:3.

Evită consumul de peste 9 băuturi pe zi, deoarece excesul poate crește riscul cardiovascular.

Un consum echilibrat de apă, cafea și ceai nu doar că menține organismul hidratat, dar poate avea și efecte protective asupra sănătății pe termen lung. Cheia constă în proporție și moderare: bea suficientă apă și completează cu cafea și ceai, respectând mixul recomandat, pentru a susține longevitatea fără a expune inima și organismul la riscuri inutile, scrie Click.ro.