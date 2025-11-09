Conflictul a fost anunțat la numărul 112.

"În urma intervenției, starea conflictuală a fost aplanată, fiind identificați 11 tineri implicați, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Din primele verificări efectuate a reieșit că două grupuri de tineri, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat reciproc, folosind obiecte contondente. La momentul intervenției, tinerii au refuzat intervenția personalului medical, însă ulterior, patru dintre aceștia s-au prezentat la o unitate medicală. Unul dintre ei, de 23 de ani, a rămas internat sub supraveghere medicală", a spus Florina Meteș.

Conform sursei citate, în cauză a fost întocmit un dosar penal și sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare și distrugere.