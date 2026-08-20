AUR a depus un proiect de lege pentru interzicerea externalizării documentelor strategice ale ministerelor către firme și ONG-uri​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 15:50

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o inițiativă legislativă care interzice practica externalizării strategiilor naționale, a planurilor naționale de acțiune și a altor documente strategice ce intră în atribuțiile de bază ale ministerelor către firme private sau organizații neguvernamentale.

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