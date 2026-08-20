AUR a depus un proiect de lege pentru interzicerea externalizării documentelor strategice ale ministerelor către firme și ONG-uri​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o inițiativă legislativă care interzice practica externalizării strategiilor naționale, a planurilor naționale de acțiune și a altor documente strategice ce intră în atribuțiile de bază ale ministerelor către firme private sau organizații neguvernamentale.
Proiectul de lege, inițiat de liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu și deputatul AUR Valeriu Munteanu, urmărește să pună capăt risipei de bani publici și să readucă elaborarea politicilor publice în sarcina administrației.
Deputatul AUR subliniază că statul român alocă sume importante din bugetul național pentru ca ministerele să își îndeplinească atribuțiile legale, inclusiv elaborarea politicilor publice. Delegarea acestei responsabilități către alte entități și firme de casă nu face decât să risipească resursele publice.
„Statul român a ajuns într-o situație absurdă. Lunar, plătim milioane de lei unor direcții din cadrul ministerelor pentru a elabora politici publice. În același timp, plătim milioane de lei unor ONG-uri și firme de casă pentru a elabora exact aceleași documente.
Cel mai elocvent exemplu este strategia pentru biodiversitate, pentru care userista Diana Buzoianu a plătit 500.000 de lei unor ONG-uri și firme de casă”, a declarat Valeriu Munteanu.
Inițiativa introduce, totodată, reguli stricte privind conflictele de interese, interzicând atribuirea unor astfel de contracte către entități în care activează persoane care au ocupat funcții în ministerul respectiv în ultimii cinci ani.
Contractele încheiate cu încălcarea legii vor fi lovite de nulitate absolută, iar persoanele responsabile vor putea răspunde patrimonial și disciplinar. Respectarea prevederilor va fi verificată anual de Curtea de Conturi.
„Expertiza externă trebuie cumpărată acolo unde statul nu o are. Dar statul nu poate transforma consultanța într-un substitut permanent pentru propria administrație. Avem nevoie de ministere care produc politici publice, nu de ministere care plătesc salarii pentru a administra contractele celor care le scriu politicile publice”, a explicat deputatul AUR Valeriu Munteanu.
Prin această propunere legislativă, AUR urmărește consolidarea capacității administrative a ministerelor, eliminarea risipei de fonduri publice și asigurarea faptului că documentele strategice ale României sunt elaborate de instituțiile statului, în interes public.