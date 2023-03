„Banca Mondială este de domeniul economiei, nu se pricepe la pensii, probabil că ei au plătit pe alții ca să facă aceste recomandări României. Sunt doar recomandări, nu sunt obligatorii. Degeaba încearcă unii politicieni să ne convingă acum că trebuie să facă modificările acestea cu pensiile speciale, care nu sunt speciale, sunt pensii de serviciu. BM nu ne poate da niciun fel de indicații obligatorii. Ei s-au dus la BM că au crezut că astfel o să fie mai credibili.

Aceste recomandări trebuie luate ca atare, și, dacă cineva le citește cu atenție, o să vadă că sunt doar niște principii după care se stabilesc pensiile. principii care se au in vedere in toate țările in care se adoptă legi pentru pensii. Noi nu suntem acum la adoptarea primei legi de pensii. Noi am adoptat multe în 30 de ani si inainte de asta. Si avem destui specialiști care puteeau să producă o lege a pensiilro mult mai ieftină decât au făcut aceștia, nici nu au făcut măcar o lege, au dat niște sfaturi. Sfaturi pe care noi le știm foarte bine.

Sunt specialiști care nu mai sunt băgați în seamă, dar sunt specialiști care puteau să dea un proiect de lege, nu niste sfaturi.

În ce privește celelalte amenințări că nu o să mai primim banii din PNRR, Comisia Euroepană ne obligă să facem aceste solicitări, nici acestea nu sunt prea adevărate, pentru că la Comisia Euroepană miniștrii noștrii s-au dus și au promis că vor face aceste modificări. Nu le-a cerut nimeni.

Asta s-a întâmplat și când s-au modificat codurile justiției, codul codul penal, codul de procedură penală, codul de procedură civilă. Și, din păcate, au făcut unele și mai proaste decât cele de dinaintea lor.

Ei (Com. Europeană, n.r.) nu ne-au trasat această obligatie, noi ne-am obligat ca facem, ei si-au notat, uite, românii au zis că fac assta. Din când în când ne intreaba daca am facut-o”, a declarat fostul judecător constituțional Augustin Zegrean, miercuri seară, în exclusivitate la 100%, cu Laurențiu Botin.

Întrebat daca va pica la CCR proiectul pensiilor speciale, legat și de un drept câștigat nu mai poate fi luat, Augustin Zegrean a sugerat că este cel mai probabil.

„Este adevărat, și nu zice Constituția lucrul acesta. Este un principiu al Dreptului, care se trage de pe la romani incoace. Nu putem face noi lucruri care ne fac de râs. (...)

Nu stiu (daca va pica legea la CCR, n.r.), si daca as ști nu v-as spune. Stiu ca exista practica CCR incepand din 2010 cu dorință a unora de a reduce pensiile. Există câteva decizii ale CCR. În mod normal , Curtea nu-și schimba practica decat daca vii cu argumente foarte serioase și foarte bine puse la punct. Sigur, acum e o altă componență a Curții decât a celei care a pronunțat acele decizii, dar o Curte serioasa isi mentine practica”, a mai precizat Augustin Zegrean.