Mașina unui jurnalist, aruncată în aer

Ținta a fost jurnalistul de investigație Sigfrido Ranucci, realizatorul emisiunii Report. Dispozitivul exploziv, plasat sub mașina sa, a distrus complet vehiculul și a avariat casa familiei. O a doua mașină, folosită de fiica sa, a fost de asemenea afectată. Explozia a avut loc la doar câteva minute după ce tânăra trecuse prin zonă. Autoritățile italiene tratează cazul ca pe o tentativă de asasinat.

Atacul a avut loc joi seara în jurul orei 22:00, în Campo Ascolano, o localitate situată la sud de Roma. Un dispozitiv exploziv amplasat sub mașina lui Sigfrido Ranucci, prezentatorul și realizatorul emisiunii Report, a provocat o deflagrație puternică, care a distrus automobilul și a avariat clădirea învecinată. Și mașina fiicei jurnalistului, parcată în apropiere, a fost serios afectată.

Ranucci a declarat pentru Corriere della Sera că explozia putea avea consecințe fatale: „Fiica mea a trecut prin fața mașinii mele cu câteva minute înainte, ar fi putut să o omoare…”.

Jurnalistul a adăugat că în urmă cu câteva zile anunțase temele viitoarelor anchete ale Report, sugerând că atacul ar putea avea legătură cu activitatea sa profesională.

Dispozitrivul a fost amplasat sub vehiculul parcat în faţa casei sale din localitatea Pomezia, în apropierea capitalei italiene, transmite presa italiană.