Conform NBC News, surse din Poliție spun că în acest moment nu mai există un pericol iminent pentru comunitatea din Indianapolis. A existat și un martor la incidentul armat, care spune că l-a văzut pe agresor. Acesta a spus că a fugit din clădirea FedEx din Indianapolis, nu înainte de a vedea o victimă câzând la pământ.

Unele surse din Poliția din Indianapolis spun că ar fi vorba de 8 persoane rănite în urma împușcăturilor. Acestea au fost citate pe pagina de Twitter a publicației Intel Point ALERTS.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1