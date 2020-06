Anunțul făcut de premierul Orban. 10 iulie, data limită pentru anunțarea candidaților PNL la alegerile locale

Ludovic Orban: „Am abordat câteva subiecte importante. Programul economic de relansare, pe care guvernul îl va demara și îl va prezenta opiniei publice, este unul dintre subiecte. Am vorbit despre alegerile locale, 10 iulie fiind termenul limita pentru stabilirea candidaților noștri. Am vorbit despre programul de dezvoltare locală. Vom prezenta echipele candidaților în fiecare județ și localitate în parte. Am discutat măsuri guvernamentale importante. Vrem înființarea de programe pentru distribuția de gaze naturale în localități.

Am discutat despre extinderea rețelelor de apă si canal. Am asigurat cofinanțarea programelor cu 6%. La nivelul judetelor controlate de PSD, aceste proiecte nu au ajuns încă în faza de semnare a contractelor. Fac un apel către autoritățile locale să finalizeze aceste proiecte, astfel încât mai mulți oameni să beneficieze de racordarea la sistemele de apă și canal. Am discutat chestiuni legate de pregătirea proiectelor pentru viitorul buget al Uniunii Europene, exercițiul bugetar 2021-2027.”

Răspunzând întrebărilor venite din partea presei, prim-ministrul a reafirmat sprijinul pentru Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Generală a Bucureștiului.

Ludovic Orban: „Noi îl susținem pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei. În ceea ce priveste Sectoarele Capitalei, când vom ajunge la o formă, o vom face publică.”

Orban a vorbit și despre creșterea alocațiilor:

„Ne dorim creșterea alocațiilor, insa dublarea alocațiilor este dificil de realizat în acest moment. Vom vedea în funcție de prognozele economice respective.”

Premierul a încheiat declarația, referindu-se la revocarea Avocatului Poporului,

Ludovic Orban: „Instituția Avocatului Poporului trebuie să apere drepturile și libertățile cetățenilor români. Am demarat procedura de schimbare din funcție a doamnei Renate Weber. Lucrurile au fost împinse dincolo de orice formă de imaginație. Toate demersurile din ultima vreme ale doamnei Weber ne arata că nu mai e Avocatului Poporului, ci că e avocatul PSD.”