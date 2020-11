Anunțul care a bulversat piețele financiare. Cotațiile la aur au scăzut, cele la petrol au crescut

Cotaţia aurului a înregistrat luni o scădere de aproape 2% în timp ca cotaţia barilului de petrol a crescut, după ce grupul farmaceutic Pfizer a dezvăluit că a înregistrat progrese cu vaccinul său împotriva Covid-19, anunţ care a redus atractivitatea aurului ca valoare de refugiu, transmite Reuters.



La bursa de la Londra, în jurul orei 12.27 GMT, preţul spot al unciei de aur a scăzut cu 1,8% până la 1.917,22 dolari uncia. Pe piaţa americană, cotaţia futures la aur a scăzut tot cu 1,8% până la 1.916,70 dolari uncia.



Grupul farmaceutic Pfizer Inc. a informat că vaccinul său experimental, dezvoltat împreună cu partenerul german BioNTech SE, este eficient în proporţie de peste 90% în prevenirea COVID-19, un pas important în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.



„Există credinţa că acest lucru va fi benefic pentru creşterea economică, pe măsură ce ieşim din pandemia, astfel încât este o veste bună pentru lume dar una negativă pentru aur”, spune analistul Ross Norman.



În paralel, la bursa de la Londra cotaţia barilului de petrol a înregistrat cea mai puternică creştere de după luna iunie iar la bursa de la New York, cotaţia barilului de ţiţei WTI a crescut cu aproape 10%.



„Aceasta ar putea schimba radical datele problemei deoarece va accelera revenirea cererii de petrol”, spune analistul Saxo Bank A/S, Ole Hansen.



De asemenea, pieţele de acţiuni din întreaga lume au crescut iar dolarul american s-a depreciat pe măsură ce investitorii au devenit optimişti că victoria lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale înseamnă un pachet de stimulente fiscale mai mare în SUA şi un comerţ mondial mai calm. Aceasta ar însemna perspective de câştiguri mai bune pentru companiile expuse pe prima economie a lumii dar şi posibilitatea ca Rezerva Federală american să intervină pentru a oferi un sprijin suplimentar economiei.

Acțiunile Zoom Video au căzut puternic luni după anunțul privind eficacitatea vaccinului dezvoltat de Pfizer, și alte companii care au avut de câștigat de pe urma măsurilor de carantină văzându-și cotațiile de pe burse în scădere, anunță CNBC.



Acțiunile Zoom Video au căzut cu 15% în timp ce cele Amazon au scăzut cu 3,4%, Netflix cu 5,4% și Shopify cu 5,1%, investitorii părând să se reorienteze rapid înspre domeniile care vor avea de câștigat de pe urma combaterii pandemiei de COVID-19.