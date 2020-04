ANUNȚ de ultimă oră de la ministrul Educației: Când va începe școala

„Data exacta pentru reluarea cursurilor se va stabili in functie de evolutia epidemiei de coronavirus precum si de masurile Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

In contextul informatiilor detinute pana in prezent, scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor preuniversitare si universitare dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta.

In functie de data reluarii, probele scrise a EN si Bacalaureat ar putea fi organizate in luna iulie. Programa nationala pentru examene NU va cuprinde materia aferenta semestrului al doilea. Am emis si un ordin de ministru prin care am anulat simularile EN si evaluarile pentru clasele a doua, a patra, a șasea, dar si olimpiadele, concursurile scolare, sesiunea speciala pentru olimpici si evaluarea va fi anulata”, a anunțat ministrul Educației.

„Situatia scolara a elevilor se va incheia cu minimum două note la care se adauga nota de la teză, unde e cazul. Subiectul tezelor vor fi concepute doar cu ce s-a studiat pana la 11 martie 2020”, a mai precizat Anisie.

Ministrul Educației a mai spus că măsurile anunțate au fost luate de comun acord cu toti partenerii „Precizez ca toate aceste masuri au fost luate de comun acord cu partenerii educationali și pot suferi modificari in functie de masurile Comitetului pentru situatii speciale de urgenta”.

„In ultima perioada am avut consultari cu parteneri educationali ai ministerului, aliantele si uniuniler elevilor , studentilor, federatiile de parinti, sindicatele cadrelor didactice FSLI, Spiru Haret, Alma Mater si Consiliul Rectorilor cu care am agreat masurile ce se impun odata cu reluarea cursurilor anului scolar 2019-2020. (...)

Calendarele inscrierilor la gradinita, mobilitatea cadre didactice vor fi decalate si anuntate imediat dupa reluare cursurilor.

În invatamantul universitar, activitatile se vor desfasura online cu exceptia celor care necesita laborator sau proiect, activitatile cu interactiunea fata in fata vor fi recuperate dupa incetarea starii de urgenta.

Admiterea la licenta se va sustine dupa examenul de Bacalaureat, iar admiterea la master, după examenul de licență”, a anunțat Anisie.

„În această perioada trebuie sa ne exersam una din cel mai importante virtuti - rabdarea, asa ca sa ramanem in casa atat timp cat ne cer autoritatile si sa ne continuam invatarea de acasa”, a mai transmis, în încheiere, ministrul Educației, Monica Anisie.