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Social· 2 min citire
Angajații din casele de pensii, nemulțumiți că le scad veniturile după noua lege a salarizării
Foto/Arhivă
Angajații din casele teritoriale de pensii își exprimă nemulțumirea față de forma actuală a proiectului legii salarizării, susținând că propunerile avansate de Ministerul Muncii conduc la o scădere a veniturilor nete comparativ cu variantele discutate anterior.
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