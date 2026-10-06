Probleme la terasa blocului și pagube în apartamente. Cine suportă costurile și când

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 oct. 2026, 22:46

O infiltrație care apare în apartamentul situat la ultimul etaj poate însemna mai mult decât un tavan pătat sau tencuială deteriorată. Dacă apa pătrunde prin terasa ori acoperișul blocului, cauza poate ține de o parte comună a imobilului, iar responsabilitatea pentru intervenție nu revine automat proprietarului locuinței afectate.

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