Ajutoarele pentru încălzirea locuințelor, în pericol? Semnal de alarmă pentru românii vulnerabili: ce se întâmplă cu banii

Ajutoarele pentru încălzirea locuințelor sunt în pericol. O spun chiar primarii, care se tem că fără un Guvern cu puteri depline, persoanele vulnerabile ar putea să se uite lung după subvențiile de la stat. Aleșii locali avertizează că multe persoane beneficiază anual de aceste ajutoare, iar dacă nu se vor mai acorda riscă să rămână în frig în plină iarnă, relatează Realitatea PLUS.
Românii cu venituri mici se pregătesc pentru sezonul rece, iar ajutorul pentru încălzirea locuinței rămâne una dintre principalele forme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. În această categorie intră ajutoarele pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică, dar și cu lemne și alți combustibili solizi sau petrolieri, conform unei informări publicate de Instituția Prefectului Județului Giurgiu.
Sprijinul financiar este acordat în funcție de veniturile beneficiarilor și de sistemul de încălzire folosit. Pentru sezonul rece 2026–2027, legislația stabilește că pot primi ajutor familiile cu venituri nete de cel mult 1.386 de lei pe membru de familie, respectiv persoanele singure cu venituri de până la 2.053 de lei pe lună.
Cât este ajutorul pentru încălzire și cine îl poate primi?
Potrivit Legii nr. 226/2021, cuantumul sprijinului este stabilit în funcție de venitul mediu net lunar. Pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri, compensarea poate ajunge până la 100% din valoarea de referință, în limita consumului facturat. Procentul scade treptat, până la 10%, pe măsură ce veniturile cresc.
Valorile de referință prevăzute de lege nu pot fi mai mici de 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pentru energie electrică și 320 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri.
În paralel, persoanele eligibile pot primi și suplimentul pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului. Acesta este de 30 de lei pentru energia electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energia termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. În cazul în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună.
Sezonul rece 2026–2027 începe în noiembrie
Autoritățile locale au început deja procedurile pentru acordarea ajutoarelor aferente sezonului rece 2026–2027. La Timișoara, de exemplu, cererile sunt preluate începând cu 1 octombrie, iar Primăria Roman a anunțat că sezonul pentru care se acordă sprijinul este 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.
În București, DGASPC Sector 6 a anunțat că cererile pentru noul sezon pot fi depuse începând cu 21 octombrie 2026, iar pentru solicitările depuse în perioada 21 octombrie – 20 noiembrie, ajutorul se acordă începând din luna noiembrie.
Pentru persoanele cu venituri reduse, sprijinul este cu atât mai important cu cât apropierea iernii aduce cheltuieli suplimentare. În lipsa ajutorului, plata facturilor la gaze și energie sau achiziția lemnelor poate pune o presiune semnificativă pe bugetele familiilor vulnerabile.
În contextul incertitudinii politice și al discuțiilor privind formarea unui nou guvern, problema finanțării și acordării la timp a măsurilor de sprijin pentru sezonul rece devine una importantă pentru administrațiile locale și pentru beneficiari.