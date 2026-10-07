Ajutoarele pentru încălzirea locuințelor, în pericol? Semnal de alarmă pentru românii vulnerabili: ce se întâmplă cu banii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 07:43

Ajutoarele pentru încălzirea locuințelor sunt în pericol. O spun chiar primarii, care se tem că fără un Guvern cu puteri depline, persoanele vulnerabile ar putea să se uite lung după subvențiile de la stat. Aleșii locali avertizează că multe persoane beneficiază anual de aceste ajutoare, iar dacă nu se vor mai acorda riscă să rămână în frig în plină iarnă, relatează Realitatea PLUS.

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