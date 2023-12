Ziua de 1 decembrie este cu siguranță cea mai importantă și iubită sărbătoare din România. O zi în care întreaga națiune sărbătorește un eveniment istoric major - unirea tuturor românilor într-un singur stat. Anul acesta, românii marchează cu mândrie 105 ani de la Marea Unire, momentul în care provinciile istorice s-au unit pentru a forma România modernă.

În timp ce mulți au ales să participe la parada militară organizată sub Arcul de Triumf din Capitală, alții au preferat să petreacă această zi specială în compania familiei, în intimitatea căminului. Indiferent de alegerile făcute, un lucru este cert: vedetele și personalitățile publice nu au uitat de această zi importantă și au transmis gânduri bune și urări de bine tuturor românilor de pretutindeni. Prin intermediul rețelelor de socializare, celebritățile au reușit să ajungă la inimile oamenilor și să le aducă un strop de bucurie în această zi specială.

„La mulți ani, români! La mulți ani, România! Semnează: o familie de români”, a scris Horia Brenciu pe rețelele de socializare, unde a postat și câteva imagini cu familia sa, îmbrăcată în veșminte populare.

„Eu nu am cerut să fiu român! Eu am avut noroc”. La mulți ani România!”, este mesajul distribuit și de chef Cătălin Scărlătescu în mediul online.

Marcel Ciolacu, baie de mulțime de Ziua Națională - Cum s-a fotografiat cu românii

Andreea Marin a scris un mesaj lung și emoționant pentru această zi specială:

„Bună dimineața și la mulți ani! Știți, un sentiment cu totul nou mă încearcă în această zi a unității și a bucuriei pentru noi, românii, în anul pe care-l trăim - din păcate tulbure pentru o lume întreagă. Nu știu alții cum sunt, dar pentru mine dorința cea mare la care mă gândesc azi e una singură: să ne unească PACEA, oriunde am fi, orice limbă am vorbi. O zi de pace pretutindeni pe Pământ, măcar o zi - de ce a devenit un astfel de vis atât de greu de împlinit?! Suntem norocoși pe tărâmul nostru românesc să trăim încă fără teama fiecărei clipe, așa cum simt cei încercați de război, dar realitatea e că simțim că lumea se clatină, pe fiecare continent există puncte fierbinți și tot ce pot spera e că fiecare zi ca aceasta, care ne amintește de cele bune ce ne leagă ca oameni, să ne aducă și înțelepciunea de a găsi soluții pentru pace. Am așternut aici în cuvinte sentimentele ce-mi însoțesc sufletul în această clipă și n-am simțit nevoia să le ascund sau să schimb, ca să fie pe placul cuiva… poate de la adevărul din noi ar fi bine să plecăm, spre a regăsi omenia, smerenia și așezarea ce ne lipsesc uneori…. Știu că, printr-o simplă apăsare de buton, acest text poate fi tradus imediat și am scris pe fotografie, nu întâmplător, în engleză, pentru sufletul meu și-a dorit ca mesajul să ajungă oriunde, cât mai departe, fără granițe… Știu, e doar gândul poate naiv al unei românce de ziua noastră, dar îmi ascult pur și simplu inima, așa cum o fac de o viață. Liniște, echilibru, sănătate, bunătate și pace, dragii mei!”

Andra și Cătălina Grama – Jojo, sărbătoresc Ziuna Națională a României prin muncă. Actrița se află pe platourile de filmare, în timp ce artista face repetiții pentru spectacolul pe care urmează să îl susțină la Cluj.

„La mulți ani România! La mulți ani românii mei sufletiști! Vă mulțumesc pentru iubirea și susținerea voastră! Să petreceți așa cum vă place vouă cel mai mult! Vă pup de la filmări!”, a transmis Jojo.

Maria Cârneci, în doliu de Ziua Națională. Ce nenorocire a lovit familia îndrăgitei artiste?

„La mulți ani, România! Eu am început pregătirile pentru concertul Tradițional 2 din Cluj. Sărbătoare cu muzică și tradiții autentice”, a transmis, la rândul ei, Andra.

Nici Loredana Groza nu a lăsat ziua să treacă fără a posta în mediul online un mesaj. „La Mulți Ani România!!! La Mulți Ani Românilor de pretutindeni!”, este mesajul artistei.

Iulia Albu se consideră norocoasă că s-a născut și trăiește în România, făcând o trimitere și la iubitul ei, Mike, care a locuit timp de mai mulți ani în străinătate. „Cred în România. De asta sunt AICI. Sunt româncă și cred în țara mea chiar dacă uneori îmi este greu. Mi-am jucat cărțile în așa fel încât să rămân aici, pe pământul pe care îl iubesc. Si am fost norocoasă ca am putut să o fac. Unii dintre noi pleacă și nu se mai întorc. Ii înțeleg. Unii se întorc. Și el a făcut-o. Pentru ca simte românește. Împreună putem lupta pentru România noastră. La mulți ani, România!”, este mesajul criticului de modă.

Recepție pe repede înainte la Cotroceni, de Ziua Națională. Klaus Iohannis a plecat în Dubai - VIDEO

Și Dana Rogoz, Smiley și Adelina Pestrițu se numără printre vedetele care au transmis mesaje de 1 decembrie.

„La mulți ani, România!”, a scris Adelina Pestrițu, îmbrăcată într-o ie. „La mulți ani, România! Să ne dorim să fim mai buni, mai educați, mai cinstiți, cu mai mult bun simț, mai responsabili, mai atenți cu cei de lângă noi, mai muncitori și mai încrezători în binele acestei țări!”, este mexsajul Danei Rogoz, de 1 decembrie.

„La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, #OAMENI! Voi toți cei care faceți zi de zi bine, frumos, bun. Cu gesturi mici sau mari, cu respect, cu dragoste și dedicare”, este mesajul lui Smiley. Andreea Antonescu a făcut cu publică o imagine în care apare alături de fetele ei, Sienna și Victoria, îmbrăcate în costume populare, alături de mesajul: „Tre româncuțe mândre. La muți ani, România! La mulți ani, române, oriunde te-ai afla”.

Iohannis, mesaj de Ziua Națională: 2024 va fi un an hotărâtor pentru România viitorului. Să rămânem vigilenți în fața curentelor extremiste - VIDEO