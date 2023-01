Anca Alexandrescu, primele detalii incendiare despre contractul de privatizare Petrom, la Culisele statului paralel

„Am făcut o promisiune în luna decembrie: că nu mă las până când contractul privatizării Petrom nu este desecretizat. Îl avem. E la mine. Avem contractul de privatizare Petrom. L-am primit astăzi. Are aproape 500 de pagini cu tot cu anexe.

Am ales să nu-l fac public astăzi, dar am să vorbesc despre el.

Am să fac și treaba celor de la DNA, Guvern, Parlament, invitații mei, specialistii.

Acest contract de privatizare prevede la unul din puncte - Investițiile pe care le pot face la Arpechim. Și ei l-au închis. Nici măcar nu e nevoie sa citesti contractul cap-coadă ca să-ți dai seama că a fost încălcat”, a anunțat Anca Alexandrescu, joi seară, la Culisele statului paralel.

Anca Alexandrescu a anunțat o ediție incendiară duminică, 22 ianuarie, la Culisele statului paralel, „în care am să vă desecretizez contractul Petrom” și culisele privatizării.

„Duminică seara voi face trei ore de emisiune si voi citi pe larg din contract, care sunt condițiile postprivatizare”, a precizat Anca Alexandrescu.

„Nu încercați să spuneți că este secret, ca a fost facut public, a fost acordul OMV, a fost publicat o zi pe site-ul ministerului economiei.

Îmi asum orice risc să-l fac public. Am fpcut o solicitare la Ministerul Energiei în care am spus ca suntem in posesia contractului de privatizare Petrom si am timis cateva pagini din el ca să confirme că este original. Așteptăm până mâine”, a adăugat Anca Alexandrescu.

Sursa: Realitatea PLUS

„Citesc din Contractul de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. nr 5/2004, întreMinisterul Economiei, Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și OMV Aktiengesellschaft.

La Punctul 1, Interpretare și definitie, Punctul 2, Acordul privind vanzarea si cumpararea actiunilor, dreptul, plata, pret cumpărare, confirmări, restituire, etape de parcurs, respectarea pentru satisfacerea condițiilor (...), obligații postprivatizare, obligații mediu, notificări, taxe. (...) Anexa Z, la pagina 467 - Investiții permise la Arpechim”, a citit Anca Alexandrescu din contractul de privatizare Petrom.

„Contractul este la noi. Până duminică, dragi politicieni, aveți timp să recuperați.

N-ați vrut să-l desecretizați, n-ați vrut să spuneți ce conține. Nu-i nimic. O facem noi”, a anunțat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.

„Am facut apel si am fost sigură că cineva va trimite contractul. Mai am și altul. Cei de la Petromidia, nu stati linistiti, urmati. Si urmeaza. Lista e lungă.

Mă înclin in fata oamenilor cinstiți, vă mulțumesc că ne puneți la dispoziție aproape zilnic documente si date ca sa-i demascam pe acești golani.

Contractul Petrom a fost făcut public. Există declarația ministrului Codruț Seres. Nu mă tem de nimic. Sunt pregătită să-mi puneți cătușe”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Desecretizarea contractului Petrom aici, la Culisele statului paralel, este doar primul pas, urmează și alte contracte. O să arăt tot ce ați făcut în ultimii 30 de ani, cu documente. Mai aveți timp până duminică să ieșiți să reparați, să le arătați românilor. Dacă nu, pușcăria vă mănâncă”, a mai avertizat realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, la Realitatea PLUS.

Reamintim că pe 30 noiembrie 2006, Ministerul Economiei condus de Codruț Sereș a publicat mai multe contracte de privatizare a firmelor din sectorul energetic, printre care și OMV, privatizarea Petrom fiind disponibil o singură zi pe site-ul ministerului.