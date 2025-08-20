Ciuperci

Deoarece ciupercile sunt sensibile la căldură ridicată, încălzirea lor la microunde poate provoca modificări ale texturii și aromei lor. În plus, ciupercile reîncălzite sunt extrem de vulnerabile la bacterii și alte microorganisme, care pot provoca dureri de stomac. Cel mai bine este să le reîncălziți ușor pe aragaz sau în cuptor.

Carne procesată

Slănina și cârnații conțin adesea substanțe chimice și conservanți care le prelungesc durata de valabilitate. Din păcate, încălzirea lor la microunde poate agrava efectele acestor substanțe asupra sănătăţii. Sotarea poate fi cea mai sigură opțiune atunci când vine vorba de reîncălzirea cărnii procesate.

Legume cu frunze verzi

Atunci când sunt încălzite la microunde, legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul sau varza kale, riscă să transforme nitrații naturali în nitrozamine, care pot fi dăunătoare în cantități mari. Unele nitrozamine sunt cancerigene și pot afecta capacitatea organismului de a transporta oxigen.

Cartofii

În stare crudă, cartofii pot fi preparaţi la cuptorul cu microunde. Pericolul apare atunci când încercați să reîncălziți cartofii fierți. Cartofii pot fi sursă de Clostridium botulinum, bacteria botulismului. Când sunt fierți și nu sunt depozitați imediat în frigider, sporii bacteriei se pot înmulți. Nici încălzirea cartofilor la microunde nu va ucide bacteriile. Asigurați-vă că mutați cartofii fierți care nu vor fi consumați în frigider cât mai repede posibil și reîncălziți-i la cuptor.

Ouă

Reîncălzirea ouălor la cuptorul cu microunde le poate lăsa cu un gust cauciucat și tare. Dacă aveți ouă amestecate sau prăjite rămase pe care doriți să le încălziți, faceți acest lucru pe aragaz la foc mic, amestecând sau întorcând frecvent pentru a distribui uniform căldura, informează starsinsider.com.

Friptura de porc sau de vită

Încălzirea fripturii la microunde o poate lăsa uscată și prea gătită, ceea ce duce la pierderea texturii suculente a cărnii. În schimb, reîncălziți-o în cuptor aproximativ 20 de minute sau la foc mic pe aragaz.

Pui

Puiul, în special pieptul, tinde să devină dur, uscat și greu de mestecat atunci când este reîncălzit la microunde. La fel ca friptura de porc sau vită, se recomandă să fie reîncălzit în cuptor sau pe aragaz.

Paste

Pastele se încălzesc adesea neuniform în cuptorul cu microunde, rezultând zone prea fierbinți și altele prea reci. În schimb, încercați să le reîncălziți într-o tigaie pe aragaz și adăugați puțin sos sau apă pentru a rehidrata pastele.

Orez

Încălzirea orezului la microunde îi poate întări textura pufoasă. În schimb, încercați să gătiți orezul la abur într-o oală, deasupra aragazului. Adăugați o cantitate mică de apă, acoperiți oala și lăsați-l să se aburească încet timp de aproximativ cinci până la zece minute pentru a rehidrata boabele.