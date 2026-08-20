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Politica· 2 min citire
Alexandru Rogobete, către Ilie Bolojan: ”Sănătatea nu este supermarket, iar medicamentele nu se prescriu la ofertă”
FOTO: Arhivă
Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și deputat PSD, i-a transmis, joi seară, un mesaj premierului interimar Ilie Bolojan, avertizându-l că două medicamente care tratează aceeași boală nu sunt automat interschimbabile. Social-democratul a subliniat că sănătatea nu trebuie tratată ca un simplu calcul financiar, iar alegerea tratamentelor trebuie făcută în funcție de eficiența acestora.
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