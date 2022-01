Ministrul Alexandru Rafila susține că noua variantă Omicron de coronavirus nu este periculoasă pentru copii.

„Până în momentul de față nu avem motive să afirmăm așa ceva. Dar este normal ca atunci când ai o creștere abruptă de cazuri, să fie la copii. Proportia in momentul de față nu este mare. Sunt 13 copii la Terapie Intensivă, peste 400 în secții (internați - n.red.). Din ce stim noi, marea majoritate a celor internați la ATI au comorbidități, care sunt agravate de orice infecție virală și de coronavirus”, a declarat Al. Rafila, joi seară, la Europa FM.

Legat de criteriul pentru închiderea claselor la 3 cazuri confirmate, Rafila a afirmat că „asta e definiția focarului epidemic, de 3 cazuri. Boala se transmite ceva mai ușor, am fi fost in situația de a ține școlile inchise mai tot timpul. Sunt mulți părinți, mi-e greu să discern intre dorinte, sunt legitime, insa si parintii si noi, ca societate, si sistemul de sanatate trebuie să avem grija de dezvoltarea psihică. (...) Cazurile s-au multiplicat. Am avut cele mai multe cazuri de suicid. Trebuie să iei masuri. Una e sa inchizi o perioada de timp, nu cum a fost in cursul anului trecut si in 2020. (...) Nu ne mai permitem asa ceva daca vrem sa avem o generatie de copii sănătoși. Cât timp aceste cifre nu sunt ingrijorătoare, o sa ținem școlile deschise. În Franța sunt 400 de mii de cazuri pe zi si scolile functioneaza. Mai mult, acolo s-a ridicat acel criteriu de 3 cazuri”.

Despre testarea din școli, ministrul Al. Rafila susține că nu se poate ocupa de această procedură.

„Nu am pârghiile, că nu ne ocupăm de școli. Sunt probleme cu achiziția testelor. Cred că vara a fost destul de lunga si achizitia putea fi organizata in timp. (...) Nu e posibil ca un profesor sau cadru didactic sa testeze de 2 ori pe săptămână toti elevii. E laborios”, a mai declarat Al. Rafila

În același timp, ministrul spune că elevii se pot autotesta și a dat exemplu băiatului său, care se autotestează.

„După parerea mea, o bună parte dintre elevi trebuiau antrenați pentru autotestare. Nu e nicio dificultate. Baiețelul meu se autotestează, l-am învățat să facă acest lucru, și e clasa a V-a, nu este absolut nicio problemă. Și profesorii pot constata daca testul e pozitiv, dar necesita exercitiu. Au lipsit. Noi suntem in contratimp in permanenta. Și pregatirea din timp a unei astfel de proceduri din păcate a lipsit si... asta-i situația...”, a mai explicat ministrul Sănătății.

„La medicul de familie poate fi testat copilul dacă are simptome sau un contact apropiat, direct . La trei zile de la potentialul contact se poate face la medicul de familie. Avem deocamdată 3.500 de medici de familie inscriși in programul de testare”, a mai precizat Alexandru Rafila.