Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunță faptul că furnizorul Orlando Import-Export 2001 a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produselor: Orlando seminţe mac 250 g din loturile şi data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1305257/ 05.2026, L2904257/ 04.2026; Orlando seminţe mac 50 g din loturile şi data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1809257/ 09.2026, L2904257/ 04.2026.

Totodată, au fost retrase produsele Orlandos Maestro seminţe de mac 250 g, lot L1205257/ 31.05.2026, L1301257/ 31.01.2026, L2108257/ 31.08.2026 şi Nutco Seminţe de mac 600 g, lot L0608257/ 31.08.2026.

Produsele au fost retrase din cauza depăşirii concentraţiei de alcaloizi de opiu. Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine.