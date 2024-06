"Completul 19, constituit din cele doua doamne - judecator Mariana Constantinescu si Corina Ciobanu - erau cunoscute la vremea cand dl general Dumbrava, in birou, imi spunea ca la Curtea de Apel <<vom scadea cu voiosie aceasta pedeapsa>> si ca o sa obtinem acea suspendare de doi ani si 8 luni pe care mi-o promiteau. Deci, atat eu, cat si dansul (Dumbrava - n.r.) la vremea respectiva stiam despre acest complet, lucru care pe mine , de fapt, ma duce cu gandul ca acesta era completul care trebia sa imi ofere acea OPTIMIZARE pe care dansii mi-o promiteaU", a declarat, joi, Catalin Hideg, dupa iesirea din sala de judecata.

El a precizat ca cei doi generali i-au spus "ca la Curtea de Apel vom lua o masura mai blanda si vom obtine acea suspendare".

"Stiam si eu, si dl general cine au fost desemnate ca si judecatoare mai departe, in Curtea de Apel, unde eu am fost trimis cu voiosie dupa acea greseala pe care am facut-o sa ii cred ca o sa imi ofere aceas suspendare a pedepsei la 2 ani si 8 luni. Pentru acest motiv, cumva am fost santajat sa merg pe procedura simplificata in Tribunalul Bucuresti", a aratat omul de afaceri santajat de gruparea Coldea-Dumbrava.

Avocata omului de afaceri a venit cu lamuriri suplimentare legata de decia luata de acesta. "Noi am recuzat nu neaparat numele sau persoanele doamenlor magistrat/judecator. Noi am recuzat completul de judecata pentru ca exista suspiciunea rezonabila ca e grav afectata impartialitatea completului.

Avem in vedere ca in spatiul public a circulat acea ordonanta. Au circulat, de asemenea, si inregistrarile in care i se promitea dl. Hideg - conditionat de plata unor sume de bani pretinse ca si onorariu de avocat - ca i se va ridica masura controlului judiciar la un termen de judecata, cand acest complet era deja investit. Pe de alta parte, ca pedeapsa se va duce <<cu voiosie, in jos>>, fata de cei 4 ani cu executare pe care i-a avut la instanta de fond, la Tribunalul Bucuresti", a explicat aceasta.

Intrebata daca va cere stramutarea dosarului, avocata lui Catalin Hideg a raspuns: "Deocamdata ne gandim. Nu am luat o decizie in acest sens. Relativ noi am fost numiti si noi, avocatii de fata, in acest dosar. Este un dosar complex si avem de gand sa il studiem temeinic pana vom formula motivele de apel".