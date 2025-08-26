Conform informațiilor furnizate de publicația moldovenească TV8, compensarea pentru familiile militarilor decedați poate ajunge până la 85.000 de euro, în ruble echivalent între cinci și opt milioane. Pe lângă această sumă, statul rusesc oferă și o serie de beneficii suplimentare pentru copii, cum ar fi ajutoare pentru școală sau grădiniță și alocații lunare pentru soțiile soldaților.

Un videoclip difuzat de jurnaliști ruși îl descrie procesul prin care o femeie poate acumula astfel o avere: „El se duce pe front, eu gata, înscriu copiii pe numele lui. Arătăm ca o pereche fericită. Primesc o plată de cinci milioane: bani, ajutoare pentru școală și grădiniță, alocație lunară pentru soția unui soldat. O să trăim bine”.

Cazuri extreme: căsătorii repetate cu soldați răniți sau decedați

Fenomenul s-a extins rapid, înregistrându-se mii de astfel de situații. În Buriatia, o asistentă medicală s-a căsătorit de cinci ori cu răniți de pe front, profitând astfel de indemnizațiile primite. Roman Alehin, voluntar militar, explică: „La spitalul militar vine multă lume pentru a ajuta la îngrijirea celor răniți sau chiar să facă curățenie. Ea înțelegea că iată acestui militar nu i-a rămas mult timp, îi cunoștea pe toți, și îl convingea să se căsătorească cu ea”.

În Primorie, schema a devenit mai complexă, implicând recrutarea bărbaților vulnerabili pentru căsătorii fictive, după care se obțineau apartamente și indemnizații în numele lor.

Un stat BRICS le cere femeilor să refuze locuri de muncă în Rusia

Măsuri legislative contra „văduvelor negre”

În încercarea de a pune capăt acestei practici, Duma de Stat a propus un proiect de lege pentru combaterea căsătoriilor false cu scop de fraudă. Totuși, experții exprimă scepticism, considerând că dovedirea caracterului fictiv al acestor mariajuri este o provocare pentru sistemul de justiție.

Un exemplu este și cazul din Hakasia, unde o mamă a încercat să demonstreze în instanță că mariajul fiului său era fals, dar judecătorul a validat căsătoria.

Sporirea venitului pentru militarii ruși și impactul asupra familiilor

Din ianuarie 2025, în regiunea Samara, bărbații care semnează contract militar primesc o plată unică de până la patru milioane de ruble, cea mai mare din țară. Salariile lunare ale personalului militar sunt de minimum 210.000 de ruble. În caz de deces, familiile au dreptul la o indemnizație de înmormântare care poate ajunge la cinci milioane de ruble, conform unui decret prezidențial.

Statul oferă și numeroase alte beneficii: credite ipotecare subvenționate pentru militari și educație universitară gratuită pentru copiii acestora, inclusiv în instituții prestigioase.

Pe rețelele sociale precum Instagram și TikTok, soțiile și iubitele soldaților își afișează adesea noua condiție financiară și exprimă opinii pro-război și pro-Kremlin.

Schema de recrutare „Adu un prieten”

Pentru a susține eforturile militare, Rusia folosește o metodă de recrutare care stimulează nu doar voluntarii individuali, ci și pe cei care reușesc să aducă noi recruți în armată. Sistemul, asemănător unui piramidal, oferă bonusuri financiare considerabile pentru fiecare persoană recomandată.

Această strategie a devenit mai aplicată după mobilizarea parțială din septembrie 2022, când mulți bărbați apți de luptă au încercat să evadeze de la înrolare. Companiile de stat, dar și entitățile private, folosesc rețele variate pentru a îndeplini cotele stabilite și pentru a evita să trimită pe front personal specializat.

