Agenția Bloomberg a relatat că această precauție vine după ce mai multe companii rusești, printre care și o firmă acuzată de înșelarea unor tinere, caută să recruteze forță de muncă din Africa de Sud.

Potrivit declarației oficiale a Ministerului Președinției pentru Femei, Tineret și Persoane cu Dizabilități, „așa-zisele oportunități de muncă promovate pe rețelele sociale pentru posturi în Rusia nu sunt facilitate prin nicio intervenție guvernamentală”. Ministerul îndemna explicit „tinerii noștri să fie vigilenți”, subliniind riscurile potențiale ale acestor oferte.

Această alertă vine la doar trei zile după o investigație Bloomberg News care arăta cum companii din Rusia își intensifică campaniile de recrutare internațională, inclusiv în Africa de Sud. Firmele vizate, cum ar fi Alabuga Start, înregistrată drept divizie a Zonei Economice Speciale Alabuga, au extins anul acesta eforturile începute în 2023, țintind femei tinere, cu vârste între 18 și 22 de ani, din Africa, America Latină și Asia de Sud-Est.

Programe de recrutare și realități alarmante

Potrivit mai multor studii și rapoarte, inclusiv unul al Institutului pentru Știință și Securitate Internațională, tinerele recrutate ajung să lucreze într-o fabrică de asamblare a dronelor militare din Rusia, fabrică bombardată frecvent de forțele armate ale Ucrainei. Aceasta ridică o serie de probleme privind siguranța și condițiile reale în care sunt trimise aceste persoane.

Ministerul sud-african a anunțat intenția de a „purta discuții cu părțile interesate”, menționând explicit Ambasada Rusiei în Africa de Sud și organizațiile locale care ar activa ca intermediari pentru firmele din Rusia în cadrul acestui program controversat.

Spectrul unei crize diplomatice și a unei monitorizări strânse

La doar câteva zile după prima declarație oficială, duminică, Clayson Monyela, responsabil cu diplomația publică în cadrul Ministerului de Externe sud-african, a postat pe platforma X (fostul Twitter) un mesaj de alertă privind „ofertele de muncă din străinătate neverificate”. Deși nu a numit explicit Rusia sau compania Alabuga în mesaj, contextul este clar.

Anterior săptămâna trecută, reprezentanții Ministerului de Externe au confirmat că sunt informați cu privire la programul Alabuga și că „investighează activ rapoartele privind programe străine care recrutează sud-africani sub pretexte false”.

BRICS și extinderea rolului internațional

Africa de Sud face parte din grupul BRICS, organizație internațională al cărei nucleu este format inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. În ultimii doi ani, mai multe state, precum Egipt, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Iran și Etiopia, s-au alăturat acestui club extins. Summitul BRICS din octombrie, desfășurat în orașul rusesc Kazan, cu prezența liderilor precum Xi Jinping și Vladimir Putin, a reconfirmat rolul emergent al acestei alianțe la nivel global.

Cu toate acestea, demersurile de recrutare a tinerelor sud-africane pentru locuri de muncă în Rusia par să pună presiuni suplimentare pe relațiile dintre aceste state și să ridice semne de întrebare privind protecția drepturilor și siguranța acestor persoane.

Guvernul african este în dialog constant cu diverse organizații și reprezentanți ai ambasadelor, concentrându-se pe protejarea drepturilor femeilor care ar putea fi afectate de astfel de scheme.

Declararea publică a riscurilor și atenționările oficiale vin în contextul unor practici tot mai intense de recrutare, unele dintre acestea urmărind să exploateze tinerele dornice să-și găsească un loc de muncă bine plătit.

