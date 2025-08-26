Vladimir Putin ar avea nevoie de mai mult de patru ani și ar pierde aproape două milioane de soldați dacă ar vrea să cucerească teritoriul pe care l-a declarat deja parte a Rusiei, potrivit oficialilor britanici din domeniul apărării.

Evaluarea britanică, bazată pe ratele actuale de avans și pe estimările privind numărul de victime ucrainene, spune că Rusia ar avea nevoie de 4,4 ani și ar suferi încă 1,93 milioane de victime pentru a prelua controlul asupra teritoriilor pe care pretinde că le-a anexat. Aceasta se adaugă celor circa un milion de soldați ruși deja morți sau răniți de la începutul invaziei, în februarie 2022, relatează Daily Mail.

Printre cererile Kremlinului se numără controlul deplin asupra regiunii Donbas, care cuprinde Donețk și Luhansk, precum și părți din Zaporijia și Herson, patru regiuni pe care tiranicul Putin le-a anexat ilegal în 2022.

La mai mult de doi ani de la revendicarea lor, Rusia nu controlează pe deplin niciuna dintre aceste zone. Iar o nouă analiză a Ministerului Apărării din Marea Britanie arată că Moscova este departe de a le putea lua prin forță.

După summitul cu Trump, un Zelenski optimist a declarat: „Poveștile despre cum ar fi cucerit Donbasul nostru până la sfârșitul anului sunt vorbe goale. Pentru a ocupa Donbasul nostru, ar mai avea nevoie de încă patru ani.”

Încrederea Ucrainei în aceste cifre provine parțial dintr-un vast sistem defensiv pe care îl numește „centura fortăreței”.

Acesta se întinde pe aproximativ 48 de kilometri de-a lungul Donețkului, de la Sloviansk la Kostiantinivka și este protejat de capcane pentru tancuri, tranșee, câmpuri minate și buncăre din sistemul „dinți de dragon”.

„Dinții de dragon” sunt blocuri de beton în formă de piramidă, concepute pentru a opri sau încetini tancurile și vehiculele blindate. Acestea funcționează prin deteriorarea șinelor, imobilizarea vehiculelor sau forțarea lor în puncte de blocare unde devin ținte ușoare.

Aceste apărări sunt adesea combinate cu tranșee și câmpuri minate pentru un efect maxim.

Forțele ucrainene l-au întărit din 2014, când Rusia a invadat și a cucerit Crimeea pentru prima dată. Acum este considerată una dintre cele mai puternic fortificate zone din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Analiștii spun că renunțarea la centură ar fi catastrofală pentru Ucraina, deoarece ar da Rusiei undă verde pentru noi atacuri.

Matthew Savill, de la think tank-ul RUSI, cu sediul la Londra, a avertizat: „Ar însemna pierderea celor mai fortificate și dotate cu resurse apărări din est, deschizând Harkov și Dnipropetrovsk pentru viitoare atacuri.”

Institutul pentru Studiul Războiului a avertizat, de asemenea, că renunțarea la centură ar însemna că Ucraina ar fi în dezavantaj și nu ar avea nicio garanție că luptele vor înceta.

În ultimii 11 ani, Ucraina a cheltuit resurse uriașe pentru construirea de apărări în jurul unora dintre cele mai importante orașe din regiune.

Putin ar putea lansa noi ofensive mai adânc în Ucraina dacă ar prelua controlul, cred analiștii.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ruse au petrecut aproape doi ani încercând să cucerească Kupyansk și încă nu au finalizat încercuirea.

În 14 luni, au reușit să avanseze doar 10,3 kilometri de la marginea estică la cea vestică a orașului Toretsk și mai mult de doi ani pentru a se deplasa 11,9 kilometri de la vestul orașului Bakhmut până la periferia orașului Chasiv Yar.

Chiar și ofensiva de vară a lui Putin, lansată cu fanfară, a dus doar la progrese marginale, în ciuda miilor de pierderi.

Aceste progrese lente au stârnit dezbateri despre dacă Rusia, nu Ucraina, este mai aproape de un punct de rupere.

Analiștii britanici și americani cred că Kremlinul se confruntă cu două vulnerabilități majore - armata și economia sa.

Economia Rusiei a fost deja afectată de sancțiuni, inflație și o lipsă tot mai mare de forță de muncă, deoarece sute de mii de tineri sunt uciși, răniți sau fug de recrutare.

Moscova se luptă, de asemenea, să producă suficiente arme și muniții, în ciuda creșterii producției de arme și a cumpărării de provizii din Iran și Coreea de Nord.

De asemenea, Putin s-a bazat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a trimite trupe suplimentare în război.

Între timp, abordarea lui Trump față de negocieri a mutat presiunea politică asupra Kievului, mai degrabă decât asupra Moscovei, spun analiștii.

Solicitând acorduri de tip „teritoriu contra pace” și reducând ajutorul militar american, el a consolidat poziția lui Putin, chiar dacă forțele rusești au pierdut oameni și echipamente.

Săptămâna trecută, soldații ruși au ironizat Ucraina fluturând steagurile SUA și Rusia unul lângă altul, cu convingerea că liderul american este de partea Rusiei.

Acest lucru s-a întâmplat după întâlnirea dintre Donald Trump și Putin, despre care mulți experți spun că a funcționat în favoarea primului și a fost un instrument pentru a-l readuce pe scena mondială.

Între timp, estimarea serviciilor secrete britanice de apărare de 4,4 ani nu este o garanție a modului în care se va desfășura războiul.

Deocamdată, centura fortăreței Ucrainei rezistă ferm. Totuși, experții cred că fiecare kilometru pe care Rusia încearcă să-l parcurgă o va costa mai multe vieți, mai mulți bani și mai mult timp decât își poate permite Kremlinul.

Analiștii avertizează că fiecare atac eșuat slăbește și mai mult Moscova, punând presiune atât asupra armatei, cât și asupra economiei sale.

Centura fortăreței continuă să servească drept o barieră crucială, câștigând timp Ucrainei și având un impact puternic asupra forțelor rusești.