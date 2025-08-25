„Acest război a demonstrat inutilitatea unei alianțe strategice cu Moscova”, a explicat oficialul iranian într-un interviu transmis duminică de Al Arabiya, adăugând că reacția Rusiei la agresiunile Israelului a fost limitată la declarații lipsite de angajament efectiv: „Ei (Rusia) au spus doar: ”Nu suntem fericiți că Israelul a atacat Iranul””.

DID RUSSIA HELP ISRAEL IN OPERATION “RISING LION”?



Dr. Mohammad Sadr, former advisor to President Khatami and a member of Iran’s Expediency Council, claimed yesterday that the locations of Iran’s air defense systems (which Israel destroyed) were leaked to Israel by Russia,… https://t.co/rTNlUnLMaG pic.twitter.com/LC8fBwMVk2 — Voice From The East (@EasternVoices) August 25, 2025

Detalii despre confruntarea militară din iunie 2025

Conflictul din perioada 13-24 iunie 2025 a marcat o etapă tensionată în relațiile din regiune, cu Israelul reușind să neutralizeze aproape în totalitate forțele iraniene de apărare aeriană. Aviația israeliană a preluat astfel controlul aerian asupra zonei centrale a Iranului, lovind cu precizie instalații nucleare strategice.

Acordul strategic Rusia-Iran: Ambiții mari, dar sprijin limitat

În ianuarie 2025, cei doi președinți Vladimir Putin și Masoud Peseschkian au semnat la Moscova un acord de parteneriat strategic menit să consolideze relațiile dintre Rusia și Iran. Putin a lăudat progresul reprezentat de acest document, care pune accent pe dezvoltarea cooperării militare bilaterale, potrivit AFP.

Cu toate acestea, în vâltoarea războiului cu Israelul, Rusia nu a oferit sprijin militar concret Teheranului. Pe 23 iunie, ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a fost prezent la Moscova, cerând noi sisteme de apărare aeriană și ajutor în refacerea echipamentelor folosite în programele nucleare. Kremlinul însă a limitat ajutorul la declarații de susținere verbală și condamnarea atacurilor israeliene, fără implicare directă.

Istoricul echipamentelor militare ruso-iraniene

În 2024, pe fondul escaladării tensiunilor, Israelul, ca răspuns la atacurile iraniene cu rachete, a distrus toate sistemele rusesti S-300 amplasate în Iran. Promisiunile Moscovei privind livrarea sistemelor avansate S-400 nu s-au concretizat niciodată, conform surselor citate de AFP.

Această situație evidențiază un decalaj între așteptările Teheranului privind sprijinul rusesc și realitățile geopolitice și militare din teren, accentuând tensiunile dintre cei doi aliați strategici.

