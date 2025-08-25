"Sancţiunile nu sunt excluse. Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz", a afirmat Vance, într-un interviu acordat NBC.

Vicepreşedintele american a menţionat că ruşii nu doresc un armistiţiu din raţiuni complexe.

„Noi, desigur, am insistat asupra unui armistiţiu. Dar, repet, nu controlăm ceea ce face Rusia. Dacă am fi făcut-o, războiul s-ar fi încheiat acum şapte luni (odată cu revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump – n.r.). Cu toate acestea, ceea ce credem este că încă avem multe cărţi în mână. Preşedintele Statelor Unite are multe cărţi de jucat pentru a pune presiune şi a încerca să pună capăt acestui conflict, şi asta vom face”, a adăugat el.

În acest sens, Vance a declarat că rămâne încrezător că Statele Unite pot negocia încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, deoarece au existat „câteva concesii semnificative din partea ambelor părţi doar în ultimele săptămâni”.