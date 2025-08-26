De ani buni, membrii apropiați ai conducerii de la Kremlin și ai serviciilor secrete folosesc pașapoartele diplomatice pentru a călători nestingheriți în Europa. Sub paravanul acestei imunități speciale, soțiile, amantelor și rudele lor au avut acces la cele mai exclusiviste destinații, de la stațiunile luxoase de pe Coasta de Azur până la vilele celebre de la lacul Como sau mall-urile din Milano, unde cheltuiau sume impresionante pe bijuterii și accesorii de lux. Un asemenea stil de viață urmează acum să se schimbe radical.

Ministrul de Externe al Republicii Cehe, Jan Lipavsky, a declarat pentru Politico că UE lucrează la acest pachet de sancțiuni, care ar putea pune restricții asupra diplomaților ruși să circule doar în țara lor de acreditare, eliminând libertatea deplină de deplasare în granițele Schengen.

Un nou control asupra diplomaților ruși

În prezent, în ciuda contextului războiului din Ucraina, diplomații ruși pot călători liber în spațiul european, în afara restricțiilor de viză. Cehia a susținut de mult această cauză, numind diplomații ruși „ofițeri GRU cu pașapoarte diplomatice de acoperire,” susținând că aceștia folosesc statutul lor pentru activități ascunse.

Pe lângă Cehia, alte opt țări, printre care Polonia, Letonia, Lituania, Danemarca și Țările de Jos, susțin această propunere. De exemplu, dacă un diplomat rus este acreditat la ambasada din Berlin, va putea rămâne doar acolo, și nu, de exemplu, să călătorească pentru afaceri sau distracție în orașe precum Nisa sau Viena.

Prăbușirea unei lumi privilegiate

Pentru elita Kremlinului, această decizie marchează o prăbușire a unui sistem privilegiat care i-a ajutat să ocolească sancțiunile internaționale. Mulți oficiali au acordat astfel de pașapoarte diplomatice nu doar soțiilor, ci și copiilor, astfel încât aceștia să poată călători și cheltui sume mari în magazinele de lux Cartier, Chanel sau Bvlgari.

Dacă măsurile din cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni vor fi adoptate, acest sistem luxos și eficient din punct de vedere logistic se va destrăma, limitând serios accesul elitelor rusești la viața luxoasă din Europa vestică.

Impact asupra spionajului și sabotajelor

Efectele se vor resimți și în activitățile serviciilor secrete rusești din Europa. Autoritățile europene au început deja să pună presiune sporită asupra spionilor și sabotorilor ruși. Polonia a instituit un regim strict de notificare pentru mutările diplomaților ruși, iar Marea Britanie cere autorizații pentru fiecare deplasare a acestora.

Această strategie urmărește să oprească activitățile subversive și să complice logistica spionajului desfășurat sub acoperirea statutului diplomatic.

Această decizie ar putea fi o lovitură dură pentru cercul apropiat al lui Putin, afectându-le libertatea de mișcare și capacitatea de a menține o viață opulentă în afara granițelor Rusiei.

