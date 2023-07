Afla mai jos care sunt lucrurile pe care nu trebuie sa le tii in baie daca vrei sa ai grija de sanatatea ta.

1. Prosoapele

Fiind un mediu umed, ciupercile pot prolifera in baie. Prosoapele sunt gazda perfecta pentru ciuperci. Nu este o problema sa pastrezi un prosop pentru sters pe maini, daca nu uiti sa-l schimbi in fiecare saptamana. Prosoapele se pastreaza intr-un dulap, in afara baii.

2. Periuta de dinti

Periuta de dinti poate sa fie gazda a peste 10 milioane de tipuri de bacterii, iar o parte dintre acestea provin din materiile fecale care sunt improscate atunci cand tragi apa. Daca vrei sa le pastrezi in baie, alege un dulap inchis si nu uita sa lasi jos capacul vasului de toaleta atunci cand tragi apa.

3. Trusa de machiaj

Stiu cat de mult tii la arsenalul tau de frumusete, tocmai de aceea nu este bine sa-l pastrezi in baie. In felul acesta, il feresti de caldura si umezeala, care favorizeaza inmultirea si imprastierea bacteriilor. La fel ca si in cazul periutei de dinti, pensula pentru machiaj poate fi contaminata cu materii fecale atunci cand tragi apa.

4. Parfumul

Caldura si parfumul nu fac casa buna impreuna. Expertii sustin ca, atunci cand faci dusuri fierbinti, caldura degajata poate distruge integritatea moleculara a parfumului si compromite persistenta acestuia.